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(Görüntülü) Sahte rakıdan öldüğü iddia edilen işletmeci toprağa verildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli i ilçesinde, içtiği sahte rakıdan zehirlenerek öldüğü iddia edilen Yüksel Turhan (54), toprağa verildi

20 Aralık 2018 22:51

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli i ilçesinde, içtiği sahte rakıdan zehirlenerek öldüğü iddia edilen Yüksel Turhan (54), toprağa verildi.

Ereğli\'de, dernek lokali işletmeciliği yapan Yüksel Turhan, önceki gün evde rahatsızlanması üzerine özel hastaneye kaldırıldı. Yüksel Turhan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edildi. Rahatsızlandığı günün gecesi sahte rakı içtiği ileri sürülen Yüksel Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.  Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksel Turhan\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bugün, Hatip Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yüksel Turhan\'ın bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan kardeşi Metin Turhan da izin alarak jandarma eşliğinde katıldı. Yüksel Turhan, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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