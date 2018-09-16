(Görüntülü) Sahte polisten kendisini yakalayan polislere: “Ben de polisim"

Haber: Soner HASIRCIOĞLU-Kamera: /İSTANBUL, (DHA)



FATİH\'te kendisini “polis\" olarak tanıtarak bankamatikten para çeken vatandaşları paralarını çaldığı öne sürülen M.B., polisin takibi sonucu konakladığı otelin çevresinde gözaltına alındı. Şüpheli M.B\'nin kendisini gözaltına alan polislere “Ben de polisimö dediği öğrenildi.





ARKASINI DÖNÜNCE ÇANTAYI ALDI



Alemdar Mahallesi\'nde 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Ö.S., bir bankamatikten 2 bin dolar ve 200 lira para çekti. Bu sırada Saylık\'ın yanına gelen bir kişi, kendisinin “polis\" olduğunu söyleyerek kimlik sorup üst araması yapmak istedi. Saylık\'ın arkasını dönmesini fırsat bilen bir şüpheli içerisinde para bulunan çantayı alarak lüks bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saylık bir süre çantasını çalan dolandırıcının peşinden koştu. Saylık daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





KİMLİĞİ ÇIKARIRKEN CÜZDANI ALDI



Polisin dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada 18 Ağustus\'ta Fatih Cankurtaran Mahallesi\'nde yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. B.D., Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatikten para çektiği esnada bir kişi yanına gelen bir kişi “polisö olduğunu söyleyerek kimlik sordu. D.\'nin cüzdanından kimliğini çıkarmak istediği sırada şüpheli elindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı. D\' de hemen polise giderek şikayetçi oldu.





GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, her iki olayın da benzer yönlerinin bulunması nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi. Polis, her iki mağdurun ifadeleri doğrultusunda olaya karışan lüks otomobilin plakasını tespit etti. Polis, otomobilin sahibinin ifadeleri doğrultusunda şüphelinin M. B. olduğunu tespit etti. Öte yandan polis dolandırıcılık anlarının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, şüphelinin yanındaki bir kişiyle bankamatikten para çekenlerin yanına yaklaştığı, kimlik sorduğu ve daha sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.





OTELE GELİRKEN POLİSE YAKALADI



Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler bunun üzerine soruşturmayı daha da derinleştirerek şüpheli M.B. isimli şüphelinin Şişli\'de bir otelde kaldığını belirledi. Şüphelinin içeride bulunmadığını öğrenen polis, otel ve çevresinde gerekli önlemleri alarak beklemeye başladı. Polis, M.B.\'yi bir süre sonra otele doğru geldiğini sırada gözaltına aldı.





KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERE: “BEN DE POLİSİM\"



M.B\'nin üzerinde ve çantasındaki aramalarda 2 adet sahte polis tanıtım kartı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. M.B\'nin kendisini gözaltına alan polislere “Ben de polisim\" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.B.\'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



