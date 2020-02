(Görüntülü) SAHNEDE HEM KENDİN HEM DE 'FRİDA KAHLO' OLMAK

Müge YARIMBATMANİSTANBUL,(DHA) Frida Kahlo\'nun hayatı, 2018-2019 tiyatro sezonunda Beliz Güçbilmez\'in imzasını taşıyan Frida oyunu ile günümüzdeki cinsiyet ayrımcılığına karşı durmak için seyirci karşısına çıkıyor. Fiziksel tiyatro ve harekete dayalı performans şeklinde sahnelenen oyun, Frida\'nın hayatını oynamaya hazırlanan bir oyuncunun rolü ile kurduğu ilişkinin çatışmaları ekseninde ilerliyor. Tek kişilik kadın oyunu formatında kurgulanan oyunda Elif Arman\'ı hem Meksikalı ressam Frida Kahlo hem de onu canlandıran oyuncu olarak izliyoruz. FRİDA OLGUSU VE KARAKTERİ TOPLUM AÇISINDAN ŞU AN ÖYLE BİR YERE DURUYOR Kİ, SADECE BİR SÜS FİGÜRÜ GİBİ Frida\'nın hayatına girmeye başladıkça kendi varoluşu ile yüzleşmeye başlayan Arman, rolü için ?Frida olgusu ve Frida karakteri toplum açısından şu an öyle bir yerde duruyor ki, sadece bir süs figürü gibi. Çiçekli bir görsel insanları tatmin ediyor. Bu görselden besleniyorlar daha çok dedi. Bu oyunu tercih etmelerinin nedenini ise ?İçeriğini, altını, hikayesini sorgulamaksızın bundan besleniyor olmaları aslında bizi tetikleyen bir unsur oldu. Biz de bundan dolayı bu hikayeyi, bir oyuncunun o karakteri yansıtma çabasını, bunun için ne kadar uğraştığını, karakteri tanımak için, onun içine girmek için, onun hayatını anlatabilmek için nasıl sorgulamalara başvurduğunu irdeleyen bu metni tercih ettik sözleriyle anlattı. BİR KADIN OLARAK FRİDA, BİR RESSAM OLARAK FRİDA, KADIN BİR RESSAM OLARAK FRİDA, DEVRİMCİ BİR KARAKTER OLARAK FRİDA? Oyunda kendisine sorduğu sorulara hem kendi ağzından hem de ?Frida olarak cevaplar aramaya çalışan Arman, sözlerine Bir kadın olarak Frida, bir ressam olarak Frida, kadın bir ressam olarak Frida, devrimci bir karakter olarak Frida? O kadar çok başlık var ki aslında altında. İşte yüzleştiğim noktalar bunlar oldu. Çünkü sadece başlık olarak kalmamalıydı. Beslenmeliydi ve bunları beslerken bir oyuncu olarak hayatın içinden, gündelik olanın içinden ve onun yaşadığı dönemden birbirine geçişli bir şey yaratmalıydık diye devam etti. BİR DİRENÇ GÖSTERİYORUZ Popüler kültürünün etkisiyle metalaşan ve bir figüre dönüşmeye başlayan Frida\'yı canlandıran Arman, bu konudaki duruşunu ise ?İnsanlar figür olarak sizi görmek istiyorlar. Frida rolünü oynayacak oyuncu figürü. Frida\'ya benzeyecek, işte kaşlarının ortasını birleştirecek, kafasına çiçekler takacak. O yüzden bunun karşısında durmak seyirciye karşı farklı bir noktaya getirdi bizi. Bir direnç gösteriyoruz. Çünkü metnimiz aslında bizim, Frida ve Frida rolünü oynayacak oyuncunun çelişkisi üzerine kurulu. Buradan doğru işte, seyirciye bir şeyin içinde olmak ya da sadece dış hatlarıyla benzemenin tam olarak onu var edebilmek mi, onu anlamış olmak mı oluyor sorusuna değiniyor; buradan bu kırılmayı yaratmaya çalışıyoruz sözleriyle açıkladı. ÇOK BASİT AMA DOLU BİR AŞK YAŞAMIŞ Kukla oyunlarıyla Diego ve Frida\'nın aşkından da canlandırmalar yapan Arman, bu ilişki için ?Çok göz önünde bir sanatçı kadının yaşamış olduğu aşkın trajedisine şimdiden bakmak yorucu oluyor insan için. Çünkü Frida o kadar tutkuluymuş ki, \'Senin beni, benim seni sevdiğim kadar sevmediğini biliyorum. Ama yine sen de kendince seviyorsun beni. Tek isteğim bunun böyle sürüp gitmesi.\' demiş Diego\'ya yazdığı bir mektubunda. Yani o kadar körü körüne ve sadece ben sana aşığım ve senin benim yanımda olmanı istiyorum üzerine, çok basit ama dolu bir aşk yaşamış dedi. ASLINDA POPÜLER KÜLTÜRÜN BİZLERİ NASIL HİÇLEŞTİRDİĞİNİ GÖSTEMEYE ÇALIŞIYORUZ Her şeyden önce güçlü bir birey olmayı başarmış, kendisinin deyimi ile erkeklerin Meksika\'sında kadın bir ressam olarak var olabilmiş, güçlü bir kadın ve güçlü bir sanatçının hayatını izlediğimiz oyunun yönetmenliğiniyse Emre Tandoğan üstleniyor. Tandoğan, bu oyunu seçmelerindeki amacı ?Popüler kültürün metalaştırmaya çalıştığı bir karakter üzerinden, aslında popüler kültürün bizleri nasıl hiçleştirdiğini göstermeye çalışmak aslına bakarsanız. Frida aslında bir meta değil. Elif\'in de söylediği gibi, birçok özelliği var Trajik yanı var, aşkları var, ideolojisi var, inançları var? Çok yönlü, güçlü bir kadın. Bu güçlü kadın üzerinden çıkarak günümüzdeki kadın olgusuna yaklaşmaya çalıştık oyuncunun üzerinden sözleriyle açıkladı. Frida Kahlo\'nun hayatı ile Frida\'yı canlandıran oyuncu arasında bir köprü kurarak kadının varoluşunu Frida\'nın aynasından anlatan oyun, günümüz cinsiyet ayrımcılığına karşı durmayı hedefliyor.İzleyiciyle buluşmaya devam edecek olan ?Frida oyunun Kasım ayı programı ise şu şekilde 2-3-7-9-10-17-21-23-23 Kasım Kadıköy Küçük Salon 13 Kasım Barış Manço Kültür Merkezi Görüntü dökümü ---------------------------------- -Frida oyunundan genel ve detay sahneler -Tiyatro oyuncusu Elif Arman ile röportaj -Yönetmen Emre Tandoğan ile röportaj