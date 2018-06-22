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(Görüntülü) Sahilde yoga

Ufuk AKTUĞ-İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) Dünya Yoga Gününde Arsuz plajında bir araya gelen vatandaşlar yoga yaptı

22 Haziran 2018 19:17

Ufuk AKTUĞ-İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) Dünya Yoga Gününde Arsuz plajında bir araya gelen vatandaşlar yoga yaptı. Arsuz Belediyesi tarafından, düzenlenen Dünya Yoga Gününde Arsuz Sahil Yürüyüş Yolu Plajında gerçekleştirilen yoga etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi. Yoganın 5 bin yıllık bir yaşam felsefesi olduğunu belirten eğitmen Bülent Tenekecioğlu, Yogayı sadece fiziksel etkinliklerden ibaret zannetmek büyük bir yanılgı olur. Bu insanları fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak, bir bütün olarak ele alan, yaşam felsefesidir. Yogayı hayatımıza aldığımız zaman, fizyolojik ve psikolojik her türlü sorunun bakış açısını değiştirerek, hayatla ilgili beklentilerinize yön vererek, akışa bırakarak daha dengin, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ruh hali ile yaşamınıza devam etmek mümkün dedi. Eğitmen Tenekecioğlu?nun verdiği bilgiler sonrasında kumsalda bir araya gelenler yoga yapmanın zevkini ve gün batımının tadını çıkarttılar

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