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Spor

(Görüntülü) Sahaya giren köpek maçı durdurdu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da bölgesel amatör lig maçında sahaya giren bir köpek nedeniyle maç durdu

19 Kasım 2018 02:00

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da bölgesel amatör lig maçında sahaya giren bir köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpek daha sonra dışarıya çıkartıldı.

Bölgesel Amatör Ligi\'nde mücadele eden Bartınspor ve Devrek Belediyespor arasında bugün Atatürk Stadyumu\'nda oynanan maçın 5\'inci dakikasında sahaya sokak köpeği girdi. Koşarak sahanın ortasına kadar gelen köpekten bazı futbolcular kaçtı. Köpeğin sahaya girmesiyle stadyumda gülüşmeler de yaşandı. Daha sonra Bartınsporlu Osman, köpeği bir süre sevdikten sonra kucağına alarak, saha kenarındaki görevlilere teslim etti. Köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Karşılaşmayı ev sahibi Bartınspor\'u 3-1 yenen Devrek Belediyespor kazandı.

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