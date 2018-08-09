T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sagopa Kajmer, Pişmaniye Festivali'nde binlerce kişiyi coşturdu

Alişan KOYUNCU- İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te 10

09 Ağustos 2018 13:59

Alişan KOYUNCU- İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT\'te 10. Pişmaniye Festivali kapsamında Kocaeli Fuarı\'nda sahne alan ünlü rap müzik şarkıcısı Sagopa Kajmer verdiği konserle binlerce kişiyi coşturdu.10. Pişmaniye Festivali kapsamında konser öncesinde fuar alanında kurulan stantlarda pişmaniye çekilerek vatandaşlara ikram edildi. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi\'nde konser veren Sagopa Kajmer söylediği şarkılarla binlerce kişiyi coşturdu. Konser arasında sahneye çıkan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Sagopa Kajmer\'e pişmaniye hediye ederek, çiçek verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Sagopa Kajmer\'i hayranları cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alişan KOYUNCUPişmaniye FestivaliKocaeli FuarıSagopa KajmerKocaeli Fuarı Güneş SahnesiKonserBelediye Başkan VekiliBulut Sagopa KajmerYaklaşık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24