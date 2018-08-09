(Görüntülü) Sagopa Kajmer, Pişmaniye Festivali'nde binlerce kişiyi coşturdu

Alişan KOYUNCU- İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT\'te 10. Pişmaniye Festivali kapsamında Kocaeli Fuarı\'nda sahne alan ünlü rap müzik şarkıcısı Sagopa Kajmer verdiği konserle binlerce kişiyi coşturdu.10. Pişmaniye Festivali kapsamında konser öncesinde fuar alanında kurulan stantlarda pişmaniye çekilerek vatandaşlara ikram edildi.
Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi\'nde konser veren Sagopa Kajmer söylediği şarkılarla binlerce kişiyi coşturdu. Konser arasında sahneye çıkan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Sagopa Kajmer\'e pişmaniye hediye ederek, çiçek verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Sagopa Kajmer\'i hayranları cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi.