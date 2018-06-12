T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sağlıksız koşullardaki çikolata imalathanesine baskın

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi

12 Haziran 2018 20:08

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. 21 bin adet paketlenmiş çikolatanın ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi Altın Sokak üzerindeki bir iş yerinde sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapıldığı ihbarı üzerine baskın yaptı. Baskında satışa hazir 21 bin paket çikolata, 5 kilogram afrodizyak hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin piyasa fiyatının 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Afrodizyak hammadesinin üretilen çikolatalara eklenerek cinsel gücü arttırıcı olarak satıldığı ifade edildi. Sağlık, tarım ve zabıta ekipleri incelemeleri devam ederken gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANİSTANBUL DHA BAHÇELİEVLEREmniyet Müdürlüğü GüvenlikMüdürlüğüHürriyet Mahallesi Altın SokakBaskındaEleAfrodizyakSağlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24