(Görüntülü) Sağlık-Sen Başkanı: 15 Temmuz'da yapamadıklarını, ekonomide yapmaya çalışıyorlar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye üzerine oynanan oyunun farkında olduklarını belirterek, \"Bu ülkeye 15 Temmuz\'da yapamadıkları darbelerini ekonomik anlamda, dolar üzerinden yapmaya çalışıyorlar\" dedi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendikanın Bolu Şubesi 4\'üncü Olağan Genel Kurulu için geldiği Bolu\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memiş, ABD ile ilişkilerde yaşanan gerginlik ve dolardaki artışın yanı sıra, açıklanan ekonomi politikası ile ilgili soruya, şöyle yanıt verdi: \"Açıklanan paketi önemsiyoruz. Çünkü Türkiye üzerine oynanan oyunun farkındayız. 15 Temmuz sürecinde bu oyunda başarılı olamayanların bunun sonrasında yine ülkemiz üzerinde oyun kurgulayacaklarının farkındaydık. Bunu her zaman söylemiştik. Geçtiğimiz günlerdeki yaşanan olayların boyutuna bakacak olursak, bir ajanın oluşturduğu krizle birlikte Amerika\'nın küresel anlamda başlatmış olduğu, ülkelere bir ekonomik darbe girişimini maalesef görüyoruz. Bu sadece Türkiye\'ye karşı değil; Meksika var, Çin var, Rusya var. Bütün ülkeler üzerinde bir müdahale söz konusu şu anda. Ülkemiz de bu müdahale ile karşı karşıya. Bu zaten belliydi. 24 Haziran seçimleriyle; ekonomik krizle, dolarla, soğanla, patatesle bu milletin aklı ile alay edenlere karşı önlem alınmıştı. Bu seçimin önemli bir adım olduğunu o zaman söylemiştik. Ama şu anda yine bu küresel üst akıl durmak bilmiyor. Amaçları, ülkemizi dize getirmek, geleceği ile oynamak.\" Metin Memiş, vatandaşlara kenetlenme çağrısı yaparak, \"Bu ülkeye 15 Temmuz\'da yapamadıkları darbelerini ekonomik anlamda dolar üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki krizler olacaktır. Bunun yansıması vatandaşa, çalışanlara olacaktır. Ama ne olursa olsun. Bizim için aslolan bu ülkenin geleceğidir. Buradan kamu çalışanlarımızı, vatandaşımızı, 81 milyonu kenetlenmeye, bu ülke üzerinde ekonomik krizler oluşturarak, ekonomik darbeler yaparak diz çöktürmek isteyenlere karşı ortak hareket etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum\" diye konuştu. Sağlık-Sen’in çalışanların, emekli maaşlarının artırılması noktasında önemli kazanımların altına imza atan bir sendika olduğunu söyleyen Memiş, \"3600 ek gösterge ile bu gerçekleştiği takdirde bir hemşirenin emekli maaşında 500-550 lira arasında bir artış olacak. Emekli ikramiyesinde ise 25-30 bin liralık bir artış olacak. İnşallah bu süreci Türkiye\'mizin üzerindeki krizler, sıkıntılar atlatıldıktan sonra, inşallah bu konular masaya yatırılır, bu verilen sözler yerine getirilir. Bizim için öncelik ülkemiz\" ifadelerini kullandı.