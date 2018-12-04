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(Görüntülü) Sağlık görevlileri 'Ambulans Rallisi'nde yarıştı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' dolayısıyla 'Ambulans Rallisi' adıyla tatbikat düzenlendi

04 Aralık 2018 22:02

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, \'112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası\' dolayısıyla \'Ambulans Rallisi\' adıyla tatbikat düzenlendi. Sağlık görevlileri, tatbikatta en hızlı olabilmek için yarıştı.  

Konya İl Sağlık Müdürlüğü\'nce 1-7 Aralık günlerinde kutlanan \'112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası\' nedeniyle Türk Yıldızları Parkı\'nda \'Ambulans Rallisi\' adlı tatbikat düzenlendi. Tatbikatın senaryosu gereği ambulans sürücüleri, dubalarla engel oluşturulan parkurda manevra yaparak, en kısa sürede yaralının bulunduğu noktaya ulaşmaya çalıştı. Ardından yaralıya hızlıca müdahale edildi. Yaralı, aynı ambulansa alındıktan sonra parkurdan geçildi. Tatbikata Konya, Karaman ve Aksaray\'dan sağlık ekipleri katıldı.   
 

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