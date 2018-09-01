(Görüntülü) Safranbolu'da 'Tepetaklak Konak' ilgi görüyor

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, ters yapılan, eşyaların da tavana monte edildiği \'Tepetaklak Konak\' yoğun ilgi görüyor.



Safranbolu\'ya bağlı Aşağı Danaköy\'de Bilal Özdemir tarafından yaptırılan ve geçen hafta ziyarete açılan \'Tepetaklak Konak\', mimari yapısı ve eşyaların dizilişi nedeniyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Özdemir\'in evinde kendisinin, babasının, dedesinin ve annesinin 1980\'li yıllarda kullandığı yatak, mutfak mobilyası, dolap, telefon, beşik, buzdolabı gibi eşyalar tavana monte edilmiş halde sergileniyor. İçeride cep telefonlarıyla fotoğraf çekilen ziyaretçiler, resimlerine ters baktıklarında evin tavanından baş aşağı sarktıklarını gösteren kareleri görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar. \'Tepetaklak Konak\' 6 yaşa kadar ücretsiz olurken, öğrenci 10 TL, büyük 15 TL ödenerek ziyaret edilebiliyor.



Evin sahibi Bilal Özdemir, İstanbul\'da 20 yıl yaşadıktan sonra memleketi Safranbolu\'da bir şeyler yapmayı düşündüğünü ve internette araştırma yaptığını söyledi. Ziyaretçilerin evde yaşanmışlıkları gördüğünü ve \'Tepetaklak Konak\'ı 80\'ler konseptiyle tasarladıklarını belirten Özdemir, \"İlgi güzel. Gören herkes memnun ayrılıyor. Ben Tepetaklak Konak\'ın mantığını anlatıyorum. Fotoğraf çekmelerine yardımcı oluyorum. Ondan sonra kahkahalar yükseliyor. \'Benim çocukluktaki yatağım, terliğim\' gibi değişik his oluyor. Gelen misafirlerimiz genelde 1980, 1990 doğumlu. Çocuklarına kendi geçmişlerindeki eşyaları gösterebiliyorlar. Senede bir evin iç dizaynını değiştirebiliriz. Ziyaretçiler, her sene yeni bir şeyle karşılaşacak. Yenilik gerekli, çok hızlı değişiyor dünya, biz de ona ayak uyduracağız\" dedi.