(Görüntülü) Safranbolu'da pet şişe getirene, bez çanta ve file

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, marketlerde poşetlerin ücretli olmasıyla ilgili \"Önümüzdeki hafta Misak-ı Milli Meydanı\'nda 5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye edeceğiz\" dedi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, 2018 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Slayt üzerinden yapılan çalışmaları anlatan Ürkmezer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın \'Sıfır Atık Projesi\' kapsamında çalışmalara başladıklarını belirtti. Plastik poşetlerin artık marketlerde ücretli olduğuna değinen Ürkmezer, \"Poşet artık ücretli oldu. Önümüzdeki hafta Misak-ı Milli Meydanı\'nda 5 plastik şişe getirene 1 tane bez çanta ve file hediye edeceğiz. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’ne (SAKEM) talimat verdik. İŞKUR ile iş birliği içerisinde file üretim kursu başladı. Bize file üretecekler. Bizlerde onları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bez çantalarını şu anda bastırdık. Hazırlıklarımız tamam. Amaç; atıkları da kazanmak, pet şişeleri toplamak, vatandaşlara o bilinci sağlamak\" diye konuştu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, daha sonra basın mensuplarına bez çanta hediye etti.