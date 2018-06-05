(Görüntülü) Sabuncubeli Tüneli bayrama hazır (2)

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın, İzmir\'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri\'nde sona gelindi. Bayrama yetiştirilecek olan tünelleri, Başbakan Binali Yıldırım hizmete açacak, geçiş ücretsiz olacak. Başbakan Binali Yıldırım\'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir\'den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında projeye yap-işlet-devret modeliyle başlandı. Ancak daha sonra tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldı. Projedeki 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projenin bitirilmesiyle Sabuncubeli\'ndeki yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5\'a inerken, 14 viraj da ortadan kalktı. 9 Eylül 2017 tarihinde iki ucu birleştirilen tüneller, artık son düzenlemelerin yapılmasının ardından 11 Haziran 2018 tarihinde, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kullanıma açılacak. Sabuncubeli Tünelleri\'nde açılış sırasında tünel içinde yaklaşık 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Ramazan Bayramı\'nda kullanılacak olan tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişler ücretsiz olacak.