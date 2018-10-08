(Görüntülü) Sabiha Gökçen'e Körfez ülkelerinden yoğun ilgi

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, körfez ülkelerine ait havayollarının ve bu coğrafyada yer alan ülke vatandaşlarının cazibe merkezi konumunda bulunuyor. 2018’in ilk 8 ayında bu ülkelerden Sabiha Gökçen Havalimanı’na 1 milyon 500 bin yolcu geldi. Basra Körfezi kıyısında bulunan ve Körfez ülkeleri olarak adlandırılan Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman’dan gelen yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğun ilgi gösteriyor. 2018’in ilk 8 ayında bu ülkelerden Sabiha Gökçen Havalimanı’na 1 milyon 500 bin yolcu geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan aralarında Emirates ve Qatar Havayolları olmak üzere toplam 8 farklı havayolu şirketi aylık bazda Körfez ülkelerine 869 karşılıklı sefer yapıyor. KATAR\'DAN 8 AYDA 262 BİN YOLCU GELDİ En fazla yolcunun geldiği Körfez destinasyonu ise Katar’ın başkenti Doha oldu. Doha ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ilk 8 ayda 262 bin yolcu trafiğine ulaşıldı.Özellikle sağlık turizmi için İstanbul\'a gelen Arap turistlerin sağlık merkezlerine olan yakınlığı ve ulaşım rahatlığı nedeniyle Sabiha Gökçen havalimanı\'nı tercih ettikleri belirtiliyor. Öte yandan yine Bursa ve Yalova gibi Arap turistlerin son zamanlarda yoğun olarak ziyaret ettikleri destinasyonlara olan ulaşım kolaylığı da yine Sabiha Gökçen uçuşlarının yoğun olmasının diğer sebebi. KÖRFEZ’DEN EN ÇOK PEGASUS UÇUYOR Pegasus Hava Yolları, Türkiye\'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'ndan Körfez ülkeleri arasında 10 noktaya uçarak en fazla frekansa sahip havayolu konumunda bulunuyor. Türk Hava Yolları ise 9 noktaya uçarak ikinci sırada yer alıyor. 2019 yılının son çeyreğine hizmete girmesi planlanan 2\'inci Pist ile birlikte Körfez ülkelerine yönelik uçuş trafiğinin daha da artması bekleniyor. (FOTOĞRAFLI)