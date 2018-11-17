T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)

BASIN MENSUPLARI: NEDEN ÖLDÜRDÜN? ŞÜPHELİ KAHRAMAN A

17 Kasım 2018 02:46

BASIN MENSUPLARI: NEDEN ÖLDÜRDÜN? ŞÜPHELİ KAHRAMAN A.: ZEVKTEN Bursa\'nın İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde Yusuf Candar\'ı tek kurşunla evinde vurdukları, akşam saatlerinde ise oğlu Yavuz Candar\'ı iş yerinde kurşunlayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri Kahraman A., \"Zevkten öldürdüm\" dedi. Dün sabah saatlerinde baba Yusuf Candar’ı silahla yaralayan akşam da oğlu Yavuz Candar’ı öldüren cinayet şüphelileri Kahraman A. ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheliden biri Kahraman A. basın mensuplarının ‘Neden öldürdün?’ sorusuna ‘zevkten’ cevabını verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BASIN MENSUPLARI NEDENKAHRAMANZEVKTEN BursaYusuf CandarYavuz CandarKahramanDünYusuf CandarıYavuz CandarıMurat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24