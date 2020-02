(Görüntülü) Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

İlknur SARGUT/Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA)- YERLİ ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen rüzgâr enerjisi sektörüne \'insan gücü\' yetiştirmeyi hedefleyen \'Rüzgâr Enerjisi Proje Geliştirme ve Uygulama Sertifika Programı\' 29 Haziran Cuma günü Kadir Has Üniversitesi\'nde başlıyor. Kadir Has Üniversitesi (KHAS) Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Borusan EnBW, Rüzgâr ve Güneş Mühendislik Müdürü Dr. Ömer Emre Orhan ve KHAS Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Kirkil\'in eğitim vereceği 17 saatlik \'Rüzgâr Enerjisi Proje Geliştirme ve Uygulama Sertifika Programı\' Türkiye\'nin rüzgâr enerjisi yatırımlarında ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirecek. Rüzgâr enerjisinin Türkiye\'de en hızlı geliştiği alanlardan olduğunu belirten Prof. Dr. Volkan Ediger, \"Rüzgâr kurulu gücümüz 6 bin megawatt civarına erişti. Enerji Bakanlığımızın yaptığı Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleriyle buna 2 bin 300 megawatt daha eklendi. Yakın bir gelecekte 8-9 bin megawattlık rüzgâr enerjisi santralimiz olacak. Dünyada bu alanda en hızlı büyüyen ve rüzgâr enerjisini artıran ülkelerden birisiyiz. Çünkü Türkiye’de büyük bir potansiyel var\" dedi. \"RÜZGÂR ENERJİSİNDE BÜYÜK BİR İŞ POTANSİYELİ VAR\" Türkiye\'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Volkan Ediger, \"Enerjide dışa bağımlılık had safhaya erişti. Dolayısıyla başta rüzgâr olmak üzere yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu alanda ülkemizde çok miktarda yatırım yapılmakta. Bu gelişmeler yakın bir gelecekte hatta orta ve uzun vadede de piyasanın ne kadar canlı tutulacağının kanıtları. Dolayısıyla burada büyük bir iş potansiyeli var. İnsan gücüne ve insan kaynaklarına ihtiyaç var. Bu açığı kapatmak için üniversitelerde verilen teorik bilgileri sahada yaşayan insanlar ile sektör çalışanları tarafından uygulamaya yönelik bilgileri birleştirerek onları sektörde gerekli olan insan kaynaklarına hazırlamak\" diye konuştu. HANGİ EĞİTİMLER VERİLECEK Eğitim kapsamında verilecek derslerin içeriğinden de bahseden Prof. Dr. Ediger şunları söyledi: \"Bu programı 3 modül halinde düzenledik. İlk modülde, dünyadaki enerji trendlerinden bahsederek fosil yakıtların nasıl sonuna geldiğimizi, yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek nasıl ve neden önem kazanacağını ve bunun için neler yapılması gerektiğini ben anlatacağım. Daha sonra yenilenebilir kaynaklar içinde rüzgârın önemine değineceğim ve rüzgârın önümüzdeki dönemlerdeki gelişimlerini anlatacağım. Ardından program kapsamında bir arazi gezisi olacak. Borusan\'ın Tekirdağ\'daki Rüzgâr Enerjisi Çiftliği\'ne gideceğiz. Öğrencilere arazi ortamında kendi gözleriyle bir rüzgâr santralinin nasıl yapıldığını, özelliklerini ve nasıl işletildiğini anlatacağız. Pazar günü iki modülümüz var, sabahki modülü Dr. Emre Orhan verecek; o işin daha çok teknik boyutuna değinecek. Rüzgâr santrali kurulmadan önce neler gerekli, rüzgâr ölçümleri nasıl yapılır, türbin seçimi ve kurulumu aşamalarında neler yapılması gerekli gibi konuları anlatacak. Öğleden sonra ise Doç. Dr. Gökhan Kirkil eğitim verecek. O da rüzgar santrallerinin ekonomik ve finansman boyutuna değinecek ve lisans alımından kurulum aşamasına kadar ki idari ve hukuki süreçleri anlatacak. Türkiye’de piyasa yapısına ve özelliklerine değinecek. 2.5 günün sonunda öğrenciler katılım sertifikası alacak.\" HEDEF KİTLEMİZ SEKTÖR ŞİRKETLERİ Programa herkesin katılabileceğini söyleyen Ediger, asıl hedef kitlelerinin sektördeki şirketlerde çalışan kişiler olduğunu belirtti. Kapılarının öğrencilere de açık olduğunun altını çizen Ediger, \"Türkiye’nin her yerinden enerji alanında master ve doktora yapan arkadaşlarımız var. Onlar kariyer planlaması yaparken konuyla ilgili piyasada neler olup bittiğini anlamaları için onları davet ediyoruz. Bu onlara da büyük bir fırsat olacak. Onun dışında lise öğrencileri ve konu ile ilgisi olmayıp bilgi sahibi olmak isteyenler programa memnuniyetle katılabilirler\" ifadelerini kullandı.