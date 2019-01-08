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(Görüntülü) Rus savaş gemisi 'Severomorsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

08 Ocak 2019 20:27

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması\'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi \'Severomorsk\', Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Marmara Denizi’ne doğru yol alan geminin güvertesinde can yelekli askerler bulunduğu görüldü. Rus Donanması\'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi \'Severomorsk\', bugün saat 13.30 sıralarında Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

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