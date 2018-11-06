(Görüntülü) Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan römorkörle geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı\'ndan \'P. Nikolaymuru- 565\' isimli römorkörle çekilen, Rus Donanması\'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi \'Vyshniy Volo Chek\' geçti. Gemi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Ege Denizi\'nden saat 10.00\'da \'P. Nikolaymuru- 565\' isimli römorkörle çekilen ve Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan, Rus Donanması\'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi \'Vyshniy Volo Chek\', saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur yolcu\' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi ve römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi ve römorkörün boğazdan geçişine Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.