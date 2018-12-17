(Görüntülü) Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı savaş gemisi, bağlı bulunduğu Karadeniz\'deki askeri üssüne gitmek üzere Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı\'na saat 14.30’da giriş yapan Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu’na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi \'Orsk\', saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçişini tamamlayan savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Türk Sahil Güvenlik botu, Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisine eşlik etti. Boğazda manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra gözden kaybolan savaş gemisi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin, bağlı bulunduğu Karadeniz’deki Rus askeri üssüne döndüğü belirtildi.