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(Görüntülü) Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Haber-Kamera: Özgür EREN -Ersan SAN İSTANBUL (DHA) Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

21 Ocak 2019 18:50

Haber-Kamera: Özgür EREN -Ersan SAN İSTANBUL (DHA) Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Gemi Akdenize gitmek için Marmara Denizi\'ne açıldı. Rus donanmasına ait \'NM 56\' borda numaralı savaş gemisi saat 13.00 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na girdi. Gemiye sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan geminin Akdenize gitmek için Marmara Denizine açıldı.

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