(Görüntülü) Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUSYA’nın Suriye\'deki deniz üstlerinde görevlendirdiği Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait 3 savaş gemisi bugün peş peşe Çanakkale Boğazı\'nı geçerek, Marmara Denizi\'ne açıldı. 3 savaş gemisi, İstanbul Boğazı\'ndan da geçerek bağlı bulundukları Karadeniz filosuna dönmek üzere yol alacak. Suriye’nin Tartus ve Lazkiye kentlerindeki deniz üstlerinde görevli Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait 3 savaş gemisi, bugün peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti. İlk olarak Rus Donanması’na bağlı savaş gemisi \'Ivan Khursk\' boğazdan geçiş yaptı. Hemen peşinden de 840 borda numaralı devriye botu \'Kadet\' ile 770 borda numaralı savaş gemisi \'Valentin Pikul\', art arda Ege Denizi’nden giriş yaparak, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Rus Savaş gemilerinin geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Güvertelerinde askerlerin nöbet tuttuğu savaş gemileri, Marmara Denizi’ne açılırken, bağlı bulundukları Karadeniz filosuna dahil olmak üzere yol alacak. Türk Sahil Güvenlik Botu’nun yakın takibe aldığı 770 borda numaralı savaş gemisi \'Valentin Pikul\', boğaz geçişi sırasında yaptığı sürat ve bacasından çıkan yoğun duman ile dikkat çekti. Arkasında bıraktığı beyaz duman iziyle seyreden savaş gemisi bir süre sonra gözlerden kayboldu.