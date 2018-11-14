(Görüntülü) Rus kökenli Alman vatandaşı Maria, Müslüman oldu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- RUSYA’da doğan ve ailesinin Almanya’ya yerleşmesinden sonra Alman vatandaşlığına geçip, bu ülkede tanıştığı Sedat Alp ile evlenen Maria Hild Alp (34), Nevşehir Müftülüğü\'nde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olup, Emine adını aldı.



Almanya’da yaşayan ve Hristiyan olarak büyüyen Maria Hild, orada otomotiv işçisi Nevşehirli Sedat Alp ile tanıştı. Kısa sürede birbirlerini seven Sedat ve Maria, yaklaşık 1,5 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin, 7 ay önce ise Mavi adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Maria, evlilikleri süresince eşinin dini İslam\'ı araştırmaya başlayıp, Müslüman olmaya karar verdi. Nevşehir’de tatilde bulundukları bir sırada bu düşüncesini eşine açan Maria, onunla birlikte Nevşehir Müftülüğü’ne başvurdu. Maria Hild için Müftü Yakup Öztürk’ün makam odasında ihtida töreni düzenlendi.



Törende, eşinin İslamiyet’i seçiş sürecini anlatan Sedat Alp, ‘’Zaten kendisi Almanca Kur’an-ı Kerim aldı ve okuyup Müslümanlığı incelemeye başladı. Sonra Müslüman olmak istediğini söyledi, birlikte müftülüğe başvurduk’’ dedi. İhtida töreninde daha sonra Kur’an-ı Kerim okundu. Müftü Öztürk, İslamiyet ile ilgili verdiği bilginin ardından Kelime-i Şehadet getirip, Maria Hild Alp’in tekrar etmesini istedi. Maria Hild Alp, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Yapılan duanın ardından ise Yakup Öztürk, bir Müslüman’ın nasıl yaşaması gerektiği ve yapacağı ibadetlerle ilgili kısa açıklamalarda bulundu. Müftü Öztürk, Maria Hild Alp’e, ‘İhtida Belgesi’, Almanca Kur’an-ı Kerim ve yine Almanca dini bilgiler içeren bir kitap hediye etti. Öztürk, ‘’Önceden insanlık aleminin kardeşiydik. Maria hanım, Müslüman olduktan sonra ise din kardeşi olduk. İnşallah, bundan sonra dinimizi okuyup öğrenecek ve ona göre yaşayacak’’ ifadelerini kullandı.



KAYINVALİDESİNİN ADINI ALDI



Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sedat Alp, eşinin Müslüman olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Alp, ‘’Eşim tamamen hiçbir baskı olmadan Müslüman olmayı seçti ve kabul etti. Zaten Almanya’da da İslamiyet’le ilgili araştırmalar yapıyordu. Eşimin Müslüman olması, beni çok heyecanlandırdı. Duygularımı anlatmam mümkün değil, ancak çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Müslüman olduktan sonra eşim, Maria olan adını da Emine olarak değiştirdi. Emine ise benim 1993 yılında vefat eden annemin adıdır. Annemin adını kendi isteğiyle kabul etmesi de ayrıca beni mutlu etti’’ diye konuştu. Yeni Müslüman Maria Hild Alp, kalbinin sesini dinleyip Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Çiftin yaşadıkları Almanya\'ya dönecekleri öğrenildi.