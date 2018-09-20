(Görüntülü) Rus arama-kurtarma gemisi boğazdan geçti

Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-RUSYA Deniz Kuvvetleri\'ne ait araştırma ve kurtarma gemisi \'RFS Seliger\' İstanbul Boğazı\'ndan geçti. Geminin geçtiğimiz günlerde Akdeniz\'de düşen Rus askeri uçağı İl-20\'yi aramak için Akdeniz\'e gideceği belirtiliyor.



Rusya Deniz Kuvvetleri\'ne ait araştırma ve kurtarma gemisi \'RFS Seliger\' dün Sivastopol Limanı\'ndan ayrılıp bugün 18.00 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na giriş yaptı.



Araştırma ve kurtarma gemisi geçtiğimiz günlerde Akdeniz\'de düşen Rus askeri İl-20 tipi uçağı aramak için Akdenize gideceği belirtiliyor.



60 metre boyundaki tam donanımlı Seliger gemisinde 16 gemici ile 9 uzman araştırma görevlisi bulunuyor. Gemide ayrıca askeri personelden oluşan derin deniz dalgıç ekibi de görev yapıyor.



Saat 19.00 sıralarında FSM Köprüsü\'ne ulaşan geminin ön bölümünde silahlı asker nöbet tuttuğu görülürken gemi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi\'ne açıldı.