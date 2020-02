(Görüntülü) Rui Vitoria: ''Yarın zorlu bir maç bizi bekliyor ama hazırız'' -3

\'\'Kendi karakterimiz var ve bu karakterde mücadele edeceğiz\'\'







Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00\'de Benfica\'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu\'nda oynanacak mücadele öncesinde Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria ve Alejandro Grimaldo açıklamalarda bulundu.







Rui Vitoria, kendi evlerinde aldıkları 1-0\'lık skorun kendileri için iyi olduğunu dile getirerek, \'\'Yarın zorlu bir rakiple oynayacağız. İlk maç geride kaldı, sekiz gün sonra başka bir maça çıkıyoruz. Biz gol atmaya çalışacağız. Kendi sistemimizle oynamaya çalışacağız. Onlar da kazanmak için oynayacaklar. Kendi karakterimiz var ve bu karakterde mücadele edeceğiz. Defanssa defans, hücumsa hücum yapacağız. Yarın zorlu bir maç bizi bekliyor ama biz hazırız\" dedi







\'\'İSTEKLİ, BASKILI VE GOL ATARAK BAŞLAMAK İSTEYECEKLER\'\'







Sarı lacivertlilerin yarınki mücadeleye baskılı oyun ile başlayacağını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, \"Fenerbahçe evinde oynuyor. İstekli, baskılı ve gol atarak başlamak isteyecekler. Fenerbahçe\'nin kaliteli bir ekibi var. Kadrosunda 13-14 tane uluslararası oyuncu bulunuyor. Çok ünlü isimlerin burada oynadığını biliyoruz. Baskıyla başlayacaklar fakat bizim oyunumuz belli. Topla oynamak ve deplasmanda gol atmak istiyoruz\'\' diye konuştu.







\'\'BASKI ALTINDA OYNAMAYA ALIŞMIŞ DURUMDAYIZ\'\'







Tur ihtimalinin sorulması üzerine Rui Vitoria, \'\'Bu seviyede matematik yapılmaz. İki takımın da büyük oyuncuları ve taraftarları var. Burası Şampiyonlar Ligi, oyuncular da bizler de baskı altında oynamaya alışmış durumdayız. Oyuncular da bu baskıya hazı\" şeklinde konuştu.







\'\'SADECE YARINKİ MAÇA ODAKLANDIK\'\'







Benfica\'nın talip olduğu iddia edilen Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür ile ilgili konuşan Rui Vitoria, \'\'Başkanlar, yöneticiler bu konuşmaları yapabilirler. Biz sadece yarınki maça odaklandık. Transfer ikinci planda. Yarınki maçtan başka bir şey düşünmüyoruz.\" dedi.







\'\'FENERBAHÇE ÇOK İYİ TRANSFER YAPTI\'\'







Fenerbahçe\'nin Islam Slimani transferini değerlendiren Rui Vitoria, \"Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Slimani\'yi Lizbon\'dan tanıyoruz. Çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Böyle bir transferden dolayı kendilerini tebrik ediyorum\" diye konuştu.







\'\'BENFICA HER ZAMAN KAZANMAK İSTEYECEK\'\'







Vitoria, Şampiyonlar Ligi\'ne girmek istediklerini dile getirerek şunları söyledi: \'\'Daha önce çok sayıda uluslararası maç oynadık. Önemli turlara çıktık, önemli rakipleri yendik. Benfica önemli bir takım, her zaman kazanmak isteyecek. Bizden beklenen bu.\"







\'\'YARIN KAZANMAK VE PLAY-OFF TURUNU GEÇİP ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NE KATILMAK İSTİYORUZ\'\'







Benfica\'da baskı altında çalışmaktan mutlu olduğunu kaydeden Portekizli çalıştırıcı, \"Benfica\'nın her maçı önemli. Yarın kazanmak ve play-off turunu geçip Şampiyonlar Ligi\'ne katılmak istiyoruz. Büyük takımlar her zaman kazanmak ister. Ben büyük bir takımın teknik direktörüyüm. Büyük takımlarda her zaman baskı altındasınız, herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Ben baskı altında çalışmaktan memnunum. Benfica\'da çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum. Benim işim riskli değil, itfaiye ve polislik gibi meslekler riskli. Onlar ateşin içine dalıyorlar.\"







GRIMALDO: \'\'POZİTİF BİR SONUÇ BEKLİYORUZ\'\'







Yarın çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını dile getiren Alejandro Grimaldo ise \'\'Evimizde galibiyet aldık ve çok iyi hazırlandık. Pozitif bir sonuç bekliyoruz. Jonas ise çok iyi ve kaliteli bir oyuncu, ona ihtiyacımız var. Benfica\'da kalması iyi oldu\" dedi.







Fenerbahçe\'nin kaliteli bir ekip olduğunu bildiklerini ifade eden Grimaldo, \'\'Yarın kendi oyunumuza bakacağız ve iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum\'\' ifadelerini kullandı.







\'\'LİGDE BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ\'\'







Grimaldo ligde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayamamaları ile ilgili gelen bir soruyu şu şekilde yanıtladı: \'\'Geçen sene iyi bir oyun çıkardık ama birkaç maç iyi oyun oynayamayıp şampiyon olamadık. Bu sene daha iyi hazırlanıyoruz ve şampiyon olacağımıza inanıyoruz.\'\'