(Görüntülü) Rui Vitoria: "Seviyemizin üzerinde oynadık" (1)

\"Daha iyi takımdık\" \"Fenerbahçe çok zorlu bir rakip\" \"Oyuncularıma, \'Son dakikadaki golü kafanızdan silin\' dedim\" Olgucan KALKAN - Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, takımının Fenerbahçe ile 1-0\'ın rövanşında 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turu geçtikleri için sevinçli olduklarını belirten Vitoria, \"Bir sonraki turda PAOK var. Arada da lig maçı oynayacağız. Bundan sonra maç maç ele alacağız. Önce ligdeki maça, sonra da PAOK karşılaşmasına bakacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne kalmayı düşüneceğiz\" dedi. \"DAHA İYİ TAKIMDIK\" Fenerbahçe\'den daha iyi bir takım olduklarını söyleyen Rui Vitoria, \"Bu maç için seviyemizi yükselttik. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Kollektif olarak gayet iyiydik. Sakatlıklar bazen oyunumuzu etkiliyor ama takımım iyi devam etti. Genelde Benfica, deplasmanlarda iyi oynuyor. Seviyemizin üzerinde oynadık. İstikrarlıydık. Önemli olan buydu. Topla oynarken iyiydik. Maça baskılı başladık ve rakibi oynatmadık. Zafer kokan bir beraberlikle maçı bitirdik\" ifadelerini kullandı. \"FENERBAHÇE ÇOK ZORLU BİR RAKİP\" Fenerbahçe\'nin taraftarın baskısıyla oynadığını ifade eden Rui Vitoria, \"Beklediğimiz gibi oynadık. Atmosferi gördünüz. Fenerbahçe\'nin 14 uluslararası oyuncusu vardı. Çok zorlu bir rakip. Taraftarın baskısıyla oynadılar. İyi başladık ve golü bulduk. Sonra Castillo sakatlanarak çıktı. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol bizi etkiledi. Her takım bunun altından böyle kalkamaz. İkinci yarı gayet güzel bir şekilde oynadık. Hatalar vardı ama bunlar normal. Takımıma güvendim. Onlar da bu güveni boşa çıkarmadı. İyi oynadılar. Hakkımızla turu aldık\" diye konuştu. \"OYUNCULARIMA, \'SON DAKİKADAKİ GOLÜ KAFANIZDAN SİLİN\' DEDİM\" Deneyimli çalıştırıcı zorlu bir ilk yarı oynadıklarının altını çizerek, \"Zorlu bir ilk yarı oynadık. Oyuncularıma devre arasında \'İyi oynuyorsunuz. Güvenli ve istikrarlısınız. Son dakikadaki golü kafanızdan silin\' dedim. Genç oyunculara bazı baskıları yapmalarını söyledim. Daha fazla da gol atabilirdik ama önemli olan topu kontrol etmekti ve onların sahamıza gelmesini önlemekti. Bunu da başardık\" dedi. Vitoria son olarak Türkiye\'ye çok teşekkür etti ve \"Çok misafirperversiniz. Burada kaldığımız süre harikaydı. Gayet tutkulu bir şekilde futbolu yaşıyorsunuz. Tebrikler\" diyerek sözlerini noktaladı.