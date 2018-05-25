(Görüntülü) Rudi'nin bulunmasını sağlayana ödül var

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)Denizli\'nin Merkezefendi ilçesinde, \'Rudi\' isimli, 5 yaşındaki \'Rottwieler\' cinsi köpek, kulübesinden kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. O anlar evin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, Kubilay-Nevin Gözalan çifti O ailemizin bir ferdiydi dedikleri köpeklerini bulunmasını sağlayacak kişiye 1000 lira ödül vereceklerini söyledi. İki çocuk sahibi Kubilay-Nevin Gözalan çiftinin Gerzele Mahallesi\'ndeki evlerinin bahçesindeki kulübesinde bulunan 5 yaşındaki köpekleri Rudi, çalındı. Gözalan çifti, sabah güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde, köpeklerinin kulübesinin kapısı kırılıp, bir otomobilin arka koltuğuna bindirilerek 2 kişi tarafından çalındığını belirledi. Görüntülerle polise giden Gözalan çifti, şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden yola çıkarak, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. AİLEMİZİN FERDİNİ, DOSTUMUZU ÇALDILAR Nevin Gözalan, çalınan \'Rottwieler\' cinsi \'Rudi\' isimli erkek köpeğin hırçın bir hayvan olmadığını belirtip, Kulübesinin kilidi kırıldıktan sonra Rudi, uysal bir hayvan olduğu için hırsızın peşinden gidiyor. Rudi, bizim ailemizin bir ferdidir. Bizimle birlikte yaşıyordu, çok üzüldük. İnsanların bir canı çalmasını anlamıyorum. Bizim için çok büyük değeri vardı. Duyanlardan ve görenlerden haber vermelerini istiyoruz dedi. Kubilay Gözalan ise köpeklerinin bulunmasını sağlayacaklar kişiye 1000 lira ödül vereceklerini belirtip, Rudi\'yi çocuklarımızdan ayrı tutmazdık. Çünkü onlarla birlikte büyüdü. Çalınmasına en çok iki çocuğumuz üzüldü. Biz ona köpek gözüyle bakmadık, ailemizin bir parçası ve dostumuz olarak gördük hep. O nedenle bizim için çok önemlidir. Çiftleştirilmek için çalındığını düşünüyorum. Görenlerin veya yerini bilenlerin bize ya da polise bildirmesini istiyoruz dedi.