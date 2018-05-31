(Görüntülü) Robot Türkiye haritası projesi ilgi gördü

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu\'nda gerçekleştirilen Tubitak Bilim Fuarı\'nda, Türkiye\'nin bölge ve illerini anlatan \'Robot Türkiye Haritası\' ilgi gördü.İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu\'nda düzenlenen bilim fuarında, 80 öğrencinin yaptığı 10 fen bilimleri, 5 matematik, 3 Türkçe, 2 din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden olmak üzere toplam 20 proje tanıtıldı. Bilim fuarında öğrencilerin kendi ilgi alanları çerçevesinde yaptıkları araştırmalarla proje üretmeleri ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlandı. Birbirinden güzel ve ilginç bir çok projenin yer aldığı programda, en çok dikkat çeken proje ise \'Robot Türkiye Haritası\' oldu. Öğrencilerin illeri ve bölgeleri tanımasında hem eğlendirmeyi hem de öğretmeyi amaçlayan projede, belirlenen ilin veya bölgenin özellikleri sesli olarak anlatılıyor. Fen bilgisi öğretmeni ve proje koordinatörü Burcu Kılıç, öğrencilere Türkiye\'nin il ve bölgelerini anlattıklarına akıllarında daha kalıcı hale nasıl getirebileceklerini düşündüklerini söyledi. Geliştirdikleri projenin öğrenciler üzerinde olumlu etkisini gördüklerini söyleyen Burcu Kılıç, Projede her ilimiz belirli bir ışıkla yönlendiriliyor. Örneğin Artvin\'e bastığınız zaman, Artvin ilinin özelliklerini bize anlatıyor. Bu da öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmesine yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Bizim okul olarak buradaki amacımız, öğrencilerimizin bilimsel hızlanma yolunda ilk basamaklarını TÜBİTAK ile birlikte atmasını sağlamaktı. Emek veren öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.