(Görüntülü) Rizespor Başkanı Kartal: "Şans bizden yana olmadı"

Fatih UZUNER - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)





Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçını kazanabilecek pozisyona getirdiklerini belirterek, \"Bir şanssızlık var. Şans bizden yana olmadı\" dedi.



Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kartal, şunları söyledi;



\"Güçlü bir takımla oynamamıza rağmen 2-2 değil 2-3 bitebilirdi. Bir şanssızlık var. Şans bizden yana olmadı. Golde ne vardı, hakem ne gördü bilemiyorum. Neticede taşradan gelen takımlara biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hakkının da savunulması gerekiyor. Seyirci baskısında kalmanın yanlış olduğunu düşünüyorum.\"



Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Vakfı\'nın, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu\'nun hakemler Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya\'yı dinlendirme kararıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili, \"Deklarasyondan haberim vardı. Göksel Gümüşdağ bey ile tartıştıktan sonra o konuya katıldım. Yanlış veya doğru olduğu tartışılıyor ama bizim görüşümüz öyleydi. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum\" şeklinde konuştu.



Galatasaray Kulübü\'nün tepkisiyle ilgili ise Kartal, \"Kimin ayağına basarsan o bağırıyor. Galatasaray\'ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar\" ifadelerini kullandı.



Hasan Kartal ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eşit uygulanmadığını dile getirerek, \"VAR var da herkese VAR yok. Herkese doğru şekilde VAR olsa, gayet güzel. En azından doğruyu yakalıyoruz. VAR\'ın herkese var olduğunu düşünmüyorum. Çaykur Rizespor\'a genelde VAR\'dan uygun bir şeyler çıkmadı. Çıkması gereken yerlerde de çıkmadı, VAR\'a gidilmedi. Ben, VAR\'ın faydalı olduğu düşüncesindeyim. Tamamen \'Hiç işe yaramıyor.\' diye bir şey yok\" dedi.



Öte yandan Okan Buruk ile devre arası transferini konuştuklarını belirten Kartal, \"Hocamız Okan Buruk ile eksiklerimizi belirledik. Devre arasında 3-4 oyuncu almamız gerekiyor. Hocamızla uyum içinde çalışıyoruz. İnşallah bu sezon iyi yerlere geleceğiz\" diye konuştu.