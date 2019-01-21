(Görüntülü) Rizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolay

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA RİZELİ elektrik teknisyeni Mehmet Karabulut, üzerinde 4 yıl çalıştığı ahşap ve demir telefon ve elektrik direklerine kolayca tırmanmayı sağlayan aparat geliştirdi. \'Rahna\' adını verdiği 9 kilogram ağırlığındaki aparatın patentini alan Karabulut, elektrik ve telefon sektöründeki firmalarından talep bekliyor. Rizeli elektrik teknisyeni Mehmet Karabulut, telefon ve elektrik direklerine kolayca inip çıkılabilmesi için bir aparat üzerinde çalışma başlattı. Karabulut, uzun süren denemelerin ardından 4 yılın sonunda aparatı geliştirdi. Ahşap ve demir telefon ve elektrik direklerine kolayca tırmanmayı sağlayan 9 kilogram ağırlığındaki aparat, 200 kilogram ağırlığındaki bir kişiyi taşıyabiliyor. Örümceklerden esinlenerek \'Rahna\' adını koyduğu aparatın patentini alan Karabulut, elektrik ve telefon sektöründeki firmalarından talep bekliyor. Elektrik arızalarında direklere inip çıkmak için kullanılan \'ayakçık\' aparatının güvenli ve işlevsel olmadığını anlatan Mehmet Karabulut, Ürettiğim ürünle çap gözetmeden uzun süre direkte kalınabiliyor, Silindir direk bloğa, dairesel hareket edilebiliyor ve iş güvenliğini ön planda tutuyor. 9 kilo olan alet toplamda 200 kilo taşıyabiliyor. Aletinin üzerinde ki makaralarla direk üzerinde çalışırken yaşanacak bir kaza ve ya ihtiyaç duyulan malzemeler indirilip çıkartılabiliyor. Elektrik arızaları olduğunda direklere ulaşmak zor ve tehlikeliydi. Bu aparatla elektrik direklerine tırmanmak hem kolay hem de daha güvenli olacak dedi. \'KİMSE BU KONUDA BİR FİKİR GELİŞTİRMEDİ\' Mevcut kullanılan ayakçık adı verilen aparatın güvenli olmadığını ifade eden Karabulut, Tasarladığım ürünle daha sağlam ve güvenceli bir şekilde direklere tırmanabileceğiz. Bu aparatı tasarlayarak patentini aldım. Bu aleti kullanan kişi kısa sürede kurulumunu tamamlayıp direğe tırmanabiliyor. Beton ve denir direklere şu an vinç yardımıyla ulaşılabilirken bizim bu aletle onlara da rahatlıkla ve güvenle çıkılabiliyor. Ürünümüzle ilgili seri üretime hazırız. Sipariş ve talep bekliyoruz diye konuştu.