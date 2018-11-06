(Görüntülü) Rizeli ev hanımları, hem üretiyor hem satıyor

Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)- RİZE’de başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmete açılan kafede, ev hanımları iş sahibi oldu. İşletmede, ev hanımları hem aşçılık eğitimi alıyor, hem de yaptıkları ürünleri satıp aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Türkiye’de ilk kez Rize’de hayata geçirilen proje örnek oluyor. Kentte genç girişimci Alev Terzi’nin hayata geçirdiği proje KOSGEB, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi desteği ile hayata geçti. Sosyal sorumluluk projesinde hizmete açılan kafe, ev hanımlarını da iş sahibi yaptı. Evde yaptıkları ürünleri getirip açık büfede müşterileri için satışa sunan ev hanımları, kalan zamanlarında ise işletmede oluşturulan sınıfta aşçılık, aşçı yardımcılığı ve pastacılık gibi pek çok konuda eğitim de alıyor. Proje kapsamında eğitim alan kadınlar, sertifika sahibi de olmaya hak kazanıyor. Kafedeki ürünler, pekçok müşteri tarafından ilgi görürken, çevre esnafı da, kendilerine rakip olan kadınları bu davranışlarından ötürü kutlayıp çalışmalarında kolaylıklar diliyor. Proje sorumlusu ve kafe sahibi Alev Terzi, yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Terzi, \"Çevremdeki ev hanımlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıları görerek bu projeyi hayata geçirdim. Hem ev hanımlarını iş ve meslek sahibi yapıyoruz hem de kafemizde ailelerin uygun fiyatlarla yemek yiyebileceği bir ortam sunuyoruz” dedi. \'KENDİLERİ YAPIYOR KENDİLERİ SATIYOR\' Terzi, projede temel amacın ev hanımlarının meslek ve iş sahibi olması olduğunu ifade ederek, \"30 ev hanımı ile projemizi başlattık, bu sayıyı 50’ye ve daha yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz. Kafemizin mutfağında dört aşçımız ve garsonlarımız var. Bu sayede hem müşterilerin ekstra talepleri de karşılanacak. Hanımlarımızın evde yaptıkları aralarında yöresel yiyeceklerin de bulunduğu ürünler oluşturduğumuz standa müşterilerin beğenisine sunulacak. Zengin bir çeşitlilikle müşterilerimiz talepleri de karşılanmış olacak. Türkiye’de örnek bir projeyi hayata geçirdik. Bu projemizin yaygınlaşarak daha fazla ev hanımın aile ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz\" diye konuştu. \'PROJEDE YER ALMAM GURUR VERİCİ\' Proje kapsamında kafede oluşturulan sınıfta, kadınlara aşçılık eğitimi veren Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Eğitmeni Semra Uyar da, örnek bir projenin içerisinde yer almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Uyar, \"Bugün bu hayal projenin hayata geçmiş olması ve benim de bu projede yer alıyor olmam büyük gurur. Ev ekonomisine katkı sağlayacak bu projede biz de kafede oluşturulan sınıfta bu hanımlara aşçılık, aşçı yardımcılığı ve pastacılık kursu vererek sertifikalandırarak meslek sahibi yapacağız. Herkesin bu örnek projeye destek vermesini bekliyoruz\" dedi. İhtiyaç durumlarına göre seçilerek projeye dahil edilen kadınlar, kent halkının kendilerine destek vermesini beklediklerini dile getirdi.