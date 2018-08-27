(Görüntülü) Rize'den Trabzon'a yüzen boğanın sahibi: Kesmeye kimsenin gönlü razı gelmez (2)

Fatih TURAN- Turgay İPEK- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- RİZE\'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kurbanlık boğanın sahiplerine Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. İyidere\'den 23 kilometre uzaklıktaki Sürmene\'ye yüzerek geldiği ifade edilen boğanın ortaklarından Metin Yalçın, \"Denizde gemi gibi yüzüyordu. 3 gün denizde kaldı, yüzmede ülkemizi en iyi şekil de temsil eder. Danamız komando olmaya aday\" dedi. Hayvana \'Kara şahin\' adını verdiklerini söyleyen diğer ortak Zekeriya Balık ise \"Bu olanlardan sonra hayvanın kesmeye belki de kimsenin gönlü razı gelmez. 3 gün suda kaldı, o kadar yüzdü. Yani \'Kara şahin yüzdü\'. Şimdi ahırda ona iyi bakmaya çalışıyoruz\" diye konuştu. Rize\'nin İyidere ilçesi Hazar Mahallesi\'nde kurulan kurbanlık pazarına ortaklarınca getirilen boğa, bayramın ilk günü bağlı olduğu ipten kurtulup kaçtı. Sahiplerinin peşine düştüğü boğa, pazardaki duvarı da aşıp dereye düştü, koşarak bölgeden uzaklaştı. Jandarmaya başvuran boğanın 2 ortağı, boğanın peşine düştü. Arama çalışmaları sürerken, bazı görgü tanıkları, boğayı İyidere ilçesinde denizde gördüklerini söyledi. Hayvanın sahipleri, Rize- Trabzon arasındaki kıyı şeridinde boğayı aramaya başladı. SÜRMEDE\'DE FARK EDİLDİ Kurban Bayramı\'nın 4\'üncü günü bazı vatandaşlar, boğayı kaybolduğu yere 23 kilometre uzaklıktaki Trabzon\'un Sürmene ilçesinde, kıyıda ıslak halde fark etti. Vatandaşların yanına yaklaşmaya çalıştığı kurbanlık boğa, ürküp sahile doğru yöneldi, denize daldı. Yüzerek kıyıdan uzaklaşan boğa, denizde balıkçı teknesinin yakınlarına kadar ulaştı. Teknedekiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na haber verdi, yardım talep etti. Çağrı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçıların de yardımıyla boğayı, yaklaşık yarım saatlik uğraşlar sonucu sudan çıkardı. Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kaldığı için bitkin düştüğü gözlenen boğa, veteriner kontrolünün ardından vinç yardımıyla yola çekilip, sahibine teslim edildi. Boğanın 3 gün boyunca denizde kaldığı belirtildi. \'GEMİ GİBİ YÜZÜYORDU\' DHA\'ya konuşan hayvanın ortaklarından Metin Yalçın, boğayı Rize\'deki denizde bir ara gördüklerini sonrasında ise gözden kaybettiklerini anlattı. Yalçın, \"Bayramın ilk günüydü Rize’nin İyidere ilçesinde bulunduğumuz alanda saat 10.00 gibi kaybettik. İpinden kurtulup alandan kaçmış. 5 metre yüksekliğindeki duvardan atlayıp, dereden kaçtığını fark ettik. Aradık taradık ama bir sonuç elde edemedik. İlk gün ilçede, stadın oradan denize girdiğini görenler olmuş. Gittik, göremedik. İkinci gün denizde gördük ama sonra gözden kayboldu. Gemi gibi yüzüyordu. Sahil Güvenlik, aradı bulamadı. Denizde boğamızın olduğunu ilk başlarda kimseye inandıramadık. Sonra görüntüleri güvenlik güçleriyle paylaşıp ikna etmeye çalıştık. Bayramın 4’üncü günü, Sürmede balıkçılar denizde danayı görmüş, Sahil Güvenlik kurtarıp kıyaya çekmiş, bize haber verdiler. Biz de Sürmene’ye gittik. Balıkçıların demelerine göre kıyıdan baya bir açıkta boğayı fark etmişler. Kıyıya çekilen danamızı vinç yardımıyla yola çıkardık\" dedi. \'BOĞA KOMANDO OLMAYA ADAY\' Boğanın denizde 3 gün kaldığını ve güçlü yapısıyla komando olmaya aday olduğunu ifade eden Yalçın, \"Hayvanın hali bitkindi. Gerekli sağlık kontrollerini yaptırdık. Durumu şimdi iyi. Çok güçlü bir bünyesi olduğu için, o kadar tuzlu su yutmasına rağmen yine ayakta, hiçbir hamlığı yok. Yemini ve samanı sağlıklı bir şekilde yiyor. Boğada öyle bir yüzme özelliği var ki, onu biraz da yetiştirip ordumuza teslim etmemiz lazım. Tam komando olarak görev yapacak bir hayvan. Baya bir operasyonda başarı elde eder. 3 gün denizde kaldı, yüzmede dahi ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Boğamız komando olmaya aday. Görüntülerin haber olmasıyla boğa meşhur oldu. Arkadaşlar da inanmadı ‘Bir dana 3 gün denizde nasıl kalır?’ diyorlar. Öyle bir hızlı yüzüyor ki; ben bile şaşırdım. Hayvan şu an bir ortağımın ahırında ve gayet iyi. Sahil Güvenlik ve tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu. \'KESMEYE KİMSENİN GÖNLÜ RAZI GELMEZ\' Boğanın diğer sahibi Zekeriya Balık ise kaybolan boğa için uzun uğraşlar verdiklerini, hatta el feneriyle geceleri Rize- Trabzon arasındaki deniz kıyısında arama yaptıklarını dile getirdi. Boğayla ahırında ilgilenen ve sağlığının iyi olduğunu ifade deden Balık, şunları söyledi: \"Bayramın ilk günü ortağım aradı, boğanın kaybolduğunu söyledi. Denize girdiğini görenler olmuş. Aradık taradık, herkese durumu bildirdik. Hatta yakınlarımla el fenerleriyle gece boyunca denizde boğayı aradık, bulamadık. Sürmene’de bulunduğunu Sahil Güvenlik tarafından denizden çıkarıldığını söylediler. Hemen oraya koştum. Hayvancağız bitkin haldeydi. İlk müdahalesini yapıp, vinçle kaldırdık. Hayvana \'Kara şahin\' adını verdik. Bu olanlardan sonra hayvanın kesmeye belki de kimsenin gönlü razı gelmez. 3 gün suda kaldı, o kadar yüzdü. Yani \'Kara şahin yüzdü\'. Şimdi ahırda ona iyi bakmaya çalışıyoruz.\" ŞARKICI HALUK LEVENT, BOĞAYI ALMAK İSTİYOR Yardım platformu AHBAP\'ın kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından denizde yüzen ve 23 kilometre yol kat edip kurban edilmekten kaçan boğayı sahiplenmek istediğini duyurdu. Twitter\'dan bahse konu boğanın kaçma haberi ile görüntülerini paylaşan Levent, \"Bu dananın sahibine ulaşılırsa haber edin. Satın alıp beslemek istiyorum. Trabzon AHBAP! Yardım istiyorum!\" yazdı.