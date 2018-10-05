(Görüntülü) Rize'de, dere yatağındaki binanın yıkımında 2 kat çöktü

Selçuk BAŞAR/RİZE, (DHA) - RİZE\'nin Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler köyünde, 2 Ağustos\'taki sel ve heyelanda gündeme gelen dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürdürülüyor. Yıkım çalışması 2 gündür sürdürülen ve 4 katı yıkılan binanın 2 katı da bugün kendiliğinden çöktü.



Rize\'de, 2 Ağustos\'ta, 24 saatte metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağışın etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanda, merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasar oluştu. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde de dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina, selde hasar gördü. 25 yıl önce 3 katlı inşa edilen ardından ilavelerle 7 kata çıkarılan dere yatağındaki bina için sahibi \'imar barışı\' başvurusunda bulundu. Tartışılan bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca yıkım kararı alındı. Arazisi kamulaştırılan binanın önceki gün yıkımına başlandı. Yıkım çalışması 2 gündür sürdürülen ve 4 katı yıkılan binanın 2 katı da bugün kendiliğinden çöktü. Bu anlar ise kameralara anbean yansıdı.



Kalan tek katın yıkımının yarın gerçekleştirilmesi beklenirken, binanın ortadan kaldırılmasının ardından kamulaştırılan arazinin yeşil alana dönüştürüleceği belirtildi.