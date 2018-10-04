(Görüntülü) Rize'de dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor (EK)

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'nin Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler köyünde, 2 Ağustos\'taki sel ve heyelanda gündeme gelen dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor.



Rize\'de, 2 Ağustos\'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanda, merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasar oluştu. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde de dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina selden hasar gördü. 25 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi \'İmar Barışı\' başvurusunda bulundu. Tartışılan bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım kararı aldı. Arazisi kamulaştırılan binanın dün yıkımına başlandı.



Dün gün boyu süren çalışmaların ardından akşam ara verilen yıkım bu sabah yeniden başladı. Çevre güvenliği alınan alanda, ekipler iş makinesi ile binanın yıkımını sürdürüyor. Binanın ortadan kaldırılmasının ardından kamulaştırılan arazinin yeşil alan haline getirileceği belirtildi.



SIRA FIRTINA VADİSİ\'NDE



Rize\'de dere yatağında yıkımı süren söz konusu binanın ardından Dünya Doğayı Koruma Vakfı\'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi\'ndeki dere yatağına inşa edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, ilk etapta, vadide dere yatağında inşa edildiği belirlenen 9 binanın yıkımını gerçekleştirecek.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, Fırtına Vadisi’nde 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını açıklamıştı. Gürgen, \"Fırtına Vadisi’nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu İmar Barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar, boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak\" uyarısında bulunmuştu.



