(Görüntülü) Rize'de, 45 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet Can PEÇE/FINDIKLI (Rize), (DHA) - RİZE\'nin Fındıklı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu 45 göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Irak sınırından yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ve Rize\'ye geldikleri belirlenen 32\'si Pakistan, 13\'ü Afganistan uyruklu 45 şüpheli yakalandı. Kontrollerde göçmenlerin pasaportlarının olmadığı tespit edildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Bir toplantı salonunda bekletilen kaçaklara Kızılay ekipleri gıda ve battaniye dağıttı.