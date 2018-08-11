(Görüntülü) Rize'de 332 noktada sel ve heyelan meydana geldi, 56 ev boşaltıldı

Aytekin KALENDER-Adem AKATİN/RİZE, (DHA)- RİZE\'de önceki gece etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarla oluşan hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. 332 noktada sel ve heyelanın meydana geldiği kentte, oturulamaz raporu verilen 56 ev boşaltıldı, köy ve mahalle yolları ile kara yolu ağında hasarlar oluştu. Ekiplerin ilk tespitlerine göre, oturulamaz raporu verilen evlerin tamamının dere yatağı ya da su kanalı yanına inşa edildiği belirlendi. Rize\'de, önceki gece etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara neden oldu. Rize Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezi koordinesinde, Afet ve Acil Durum (AFAD), İl Özel İdaresi, Karayolları ve Tarım Müdürlüğü\'nden ekipler, 8 ilçede hasar tespit çalışması başlattı. İlk tespitlere göre, kentte 332 noktada sel ve heyelan meydana geldi. Heyelanda ağır hasar gören 6 evin yıkılmasına, heyelan riski taşıyan 50 evin ise tahliyesine karar verildi. İstinat duvarı ile önlem alınana kadar bu evlere girilmemesi kararlaştırıldı. Bölgede ayrıca köy ve mahalle yolları ile kara yolunda hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü. Sel nedeniyle yaklaşık 10 araç da toprak altında kaldı. En fazla hasarın Pazar ilçesi ve köylerinde oluştuğu belirlendi. İLK TESPİT: EVLER DERE YATAKLARINDA, SU HAVZALARINDA AFAD ekiplerinin yaptığı ilk tespitlerde, evlerin dere yatağı veya su kanalı üzerine ya da yanına kaçak olarak inşa edildiği belirlendi. Kentte, 6 bini susuz, 3 bin 600\'ü sulu olmak üzere 9 bin 600 dere bulunduğu, su akmayan derelerde de yağışla birlikte taşkın meydana geldiği belirtildi. Ekipler, vatandaşların su akmadığı gerekçesiyle bazı dere yataklarının yönünü değiştirdiğini, bazılarının ise önünü kapattığını ya da tarlaya dönüştürdüğünü tespit etti.