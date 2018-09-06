(Görüntülü) Rıza Çalımbay Tek düşüncemiz Fenerbahçe'yi yenmek

Tolga YANIK KONYA,(DHA)-

ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tek düşüncelerinin Fenerbahçe\'yi yenmek olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile çok önemli bir maçımız var. Ama bizim karşımıza aynı Fenerbahçe çıkmayacak. Kayseri maçındaki Göztepe maçındaki Malatya karşısında yenilen kadro çıkmayacak. Onların hepsi değişti. Bambaşka bir Fenerbahçe karşımıza çıkacak. Oturmuş bir takım çıkacak. Yeni transferleri azda olsa uyum sağlamış bir Fener çıkacak. Ayrıca Fenerbahçe maçı final maçı gibi bir maç olacak. Çok zor geçecek. Bizim bu arada eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Az arkadaşla çalışıyoruz. Milli takımlara giden arkadaşlarımız var. Sakatlıktan dönen ve sakat arkadaşlarımız var, inşallah onlarıda kısa sürede iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Bizi bundan sonra çok zor bir fikstür bekliyor. Fenerbahçe, arkasından Kayseri ve Göztepe deplasmanı içeride Beşiktaş ile oynuyoruz. Bunların hepsi zor maçlar. Ama geçilecek maçlar. Bunları geçmek istiyorsak bu dört maçta yaptığımız hataları telafi edip, çok iyi yaptığımız şeylerinde biraz daha üzerine koyarak lige başlamamız gerekiyor dedi.

TEK DÜŞÜNCEMİZ GALİBİYET

Fenerbahçe karşısında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirten Çalımbay, Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi takımlarla oynadığımız zaman bu maçlar herzaman üç ihtimalle başlar. Ama diğer maçları bizim kazanmamaz gerekiyor. Diğer takımlarla oynadığımız zaman herşey olabilir. Tek hedefimiz bu maçı kazanmak, başka hiçbir düşüncemiz yok diye konuştu.