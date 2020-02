(Görüntülü) Rıza Çalımbay: "Konyaspor ile anlaşarak ayrılmadık" (2)

\"Arkadan konuşan yalan söylüyordur\" \"Ben hedefi olan bir insanım\" \"Biz hiç bir takımı kötü duruma düşürmedik\" \"İstenilen transferler gerçekleşmedi\" \"İyi bir Beşiktaşlıyım\" Fatih UZUNER / İSTANBUL, (DHA) - Atiker Konyaspor\'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Spor Yazarları Derneği\'nde (TSYD) basın toplantısı düzenleyerek, Atiker Konyaspor\'dan ayrılışı ile ilgili konuşan Rıza Çalımbay, \"Her zaman, her şey iyi gitmeyebilir. Bunların önemli sebepleri var. Ben gittiğim hiçbir kulübe tazminat koymadım ve hep iyi ayrıldım\" dedi. \"ARKADAN KONUŞAN YALAN SÖYLÜYORDUR\" Bugüne kadar işini severek yaptığını ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Çalımbay, \"Her zaman, her şey iyi gitmeyebilir. Bunların önemli sebepleri var. Ben gittiğim hiçbir kulübe tazminat koymadım. Genelde iyi ayrıldım. Ekibim çok eskidir. Çalıştığımızda bembeyaz bir sayfa bırakırız. Kim arkadan konuşuyorsa, yalan söylüyordur. İşimizi çok seviyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu benim yapım. İşini çok seven biriyim. Herkesin ekibi değişmiştir, benim ekibim aynıdır\" dedi. \"BİZ ANLAŞARAK AYRILMADIK\" Konyaspor\'la sezona iyi başladıklarını 12\'nci haftadan sonra yönetimden bir görüşme talebi geldiğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, \"Konyaspor\'u geçen sezonki sıkıntılı durumundan kurtarıp, çok iyi duruma getirmek istedik. Elimizden geleni yaparak sezon için çalışmalara başladık. Yönetimle eksikleri görüştük. Eksikleri tamamlamaya çalıştık. Sonra lige başladık. İyi de başladık. Sonra 12\'nci maçımıza kadar geldik. Ankaragücü galibiyetiyle bitirdik. Sonra kulübümüzden bir görüşme talebi geldi. Ben takımla ilgi sandım. İstanbul\'daydım, Konyaspor\'a döndüm, yolları ayırdık dediler. Tamam dedim ve sebebini sordum. Şehir ile doku uyuşmadı dediler. Yalnız şehirle ilgili, takım çok iyi dediler. Hiçbir sorun yok. Tarihin en başarılı bir sezon geçiriyorduk. Şehirle doku tutmadı dediler. Böyle şey dedikleri zaman o saatten sonra dönmem dedim. Başka gelen antrenörlere böyle şey söylemeyin dedim. Onun dışında bir sorun yok dediler. Size ve şehre karşı bir şeyim var mı diye sordum, yok dediler. Sonra anlaşma yolu oldu. \'Siz teklif ettiniz ben de kabul ettim\' dedim. Biz anlaşarak ayrılmadık. \'Teklif sizden geldi\' dedim. Sonra güzel bir açıklama yaptılar. 2\'nci başkan Selçuk beye yarın toplantı yapayım hem size, hem de taraftara teşekkür edeyim dedim. Bu toplantıyı yapamadık. Bu güzel açıklamayı yapan arkadaşlar ertesi gün bir açılama yaptılar. Takımın üzerinden kötü konuştular. Benim hiçbir yerde tazminatım yoktur. Hiçbir yerde koymadım, koymamda. O anlaşma ile devam eder. Kasımpaşa ve Antalyaspor hariç 1 yıllık anlaşma yaptık. Onlar memnunsa devam ediyorum, değilse ayrılıyoruz. Ben yanlış bir şey görürsem kendim istifa ederim. Ben burada ne kötü bir şey gördüm ne kötü bir şey yaptım\" şeklinde konuştu. \"BEN HEDEFİ OLAN BİR İNSANIM\" Hedefleri arasında her zaman en iyisi olduğunu ve hep başarıyı hedeflediğini ifade eden Rıza Çalımbay, \"Ben hedefi olan bir insanım. Takımı iyi yerlere getirmek isteyen biriyim. Ben küme düşmek üzerine olan bir hedefim olmamıştır. Düşme potasında olan takımları yukarı taşıyan biriyim. Örneğin Denizlispor\'u Avrupa kupalarına götürdük. Trabzonspor\'u 5\'inci sıraya getirdik. Antalyaspor\'u 2 puanda aldık. Biz gittiğimiz her yerde başarılı olduk. Aldığımız takımı en üst seviye getirdik. Takımda dolayı kötülemelerine gerek yok. Futbol dışında bir şey varsa tamam ama takımın durumuna girerlerse buna izin vermem. Biz ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yaptık. Onlara girip, Rıza Çalımbay ve ekibini kötülemeye gerek yok. Ben yeteriz buluyormuş gibi. Bizim alternatif oyuncularımız yoktu. Bazı şeylere girmiyoruz, girersek camia karışır\" ifadelerini kullandı. \"BİZ HİÇ BİR TAKIMI KÖTÜ DURUMA DÜŞÜRMEDİK\" Ekibiyle gittiği her kulüpte başarılı olduğunu belirten Çalımbay, \"Biz elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Bir kulüpte teknik direktör, yöneticiler arasında bazı istenmeyen şeyler yaşanır ama arasında kalır. Bizim istediğimiz şey; biz onlara saygı duyuyorsak onların da bize saygı duyması gerekir. Gittiğimiz hiçbir yerde başarısız olmadık. Hiçbir takımı kötü duruma düşürmedik. Konya hariç bütün takımlara oyuncu kazandırdık\" dedi. \"AYRILIK BİZİM BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI\" İş alanına girildiği için rahatsız olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, \"Benim şehirle ve taraftar ile ilgili sorunum olmadı. Başta ben teşekkür ediyorum; Konya halkına, yönetime teşekkür ederim. Orada çok güzel 12 maçlık seri geçirdik. Ayrılık bizim beklemediğimiz gibi oldu. Futbolun içinde bunlar var ama iş alanımıza girerlerse de böyle açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Hiçbir zaman oyuncularımla kavgam olmamışımdır\" şeklinde konuştu. \"İSTENİLEN TRANSFERLER GERÇEKLEŞMEDİ\" Oyuncusu Mehdi\'nin satıldıktan sonra kendisinin bir 8 numara istediğini ancak bu transferin gerçekleşmediğini belirten Çalımbay, \"Mehdi diye bir oyuncu vardı. İtalya\'dan teklif geldi. Kesinlikle vermeyin dedim. \'Tamam siz istiyorsanız vermeyelim\' dediler. \'Futbolcu bana izin ver, benim için büyük fırsat\' dedi. Ben de gidebilirsin dedim. 8 numara oyuncu almamız lazım dedim. Bir türlü 8 numara alamadılar. Yönetim sonra biz alamayız dediler. Alırsak ekonomik olarak sıkıntı yaşarız. Aynı şey geçen sene Trabzon\'da da vardı. Sıkıntı yaşanacaksa ben para almayım dedim. Konyaspor\'da 5 stoper, 5 de ön libero var\" ifadelerini kullandı. \"İYİ BİR BEŞİKTAŞLIYIM\" Beşiktaş ile ilgili yöneltilen bir soruya açıklık getiren Rıza Çalımbay, \"Ben iyi Beşiktaşlıyım. Beşiktaş maçı oynarken yenersem Beşiktaş\'tan tepki oluyor. Yenilirsek de zaten Beşiktaşlı deniliyor. 2-2\'lik maçta Rıza hoca maçı verdiler. Ben nasıl maç vereyim. Şenol Güneş\'in iki şampiyonluğu var. Neticede Beşiktaş takımı. Bu sene oyuncu kaybı olunca takımın havası da kaybolmuş olabilir. Ama kısa sürede Beşiktaş takımı toparlanır. O potansiyel var\" diyerek açıklamalarını tamamladı.