T24 LogoT24 Logo
Magazin

(Görüntülü) Rita Ora, Antalya'da ilk konserini verdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ARNAVUT kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Rita Ora, Antalya'da ilk konserini verdi

24 Haziran 2018 16:14

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ARNAVUT kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Rita Ora, Antalya\'da ilk konserini verdi. Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde sahneye çıkan Rita Ora, Antalya\'da ilk, Türkiye\'de ikinci konserini verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan dünyaca ünlü sanatçıyı yaklaşık 3 bin kişi izledi. Sanatçı Türkiye\'yi ve Türkleri çok sevdiğini, ikinci kez geldiğin belirtirken, ağustos ayında Antalya\'ya gelerek konser verdiği otelde 1 hafta tatil yapacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHAARNAVUTRita Ora AntalyaSerikBelekTürkiyeYaklaşıkSanatçı TürkiyeTürkleriAntalya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24