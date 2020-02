(Görüntülü) Richard Falk: En büyük tehlike, nükleer savaş ve küresel ısınma

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Dünyadaki en büyük tehlikenin olası nükleer savaş ve küresel ısınma olduğuna dikkat çeken University Of California Öğretim Üyesi Prof. Richard Falk, ABD Başkanı Donald Trump\'ın ülkeyi satranç yerine poker oynar gibi yönettiğini ve sürekli blöf yaptığını söyledi.





Küresel ısınmayı önlemek için tüm ülkelerin önlem alması gerektiğini belirten Falk, \"İklim değişikliği önlenemezse bedeli ağır olacaktır\" dedi.





İstinye Üniversitesi (İÜ), Topkapı Kampüsü\'nde düzenlediği \"The Unmet Challenge of Geopolitical Crimes\" başlıklı konferansta University Of California Öğretim Üyesi Prof. Richard Falk\'i ağırladı.





Konferansta jeopolitik suçlar, İslamafobi, insan hakları, demokrasi ve iklim değişikliğinin insan güvenliğini nasıl etkilediğine ilişkin konuşan Prof. Dr. Falk, \"Dünyadaki en büyük tehlike olası nükleer savaş ve küresel ısınmadır\" dedi.





\"İnsan hakları ihlallerinde çözüm yok\"





Günümüzde insan haklarının ihlal edilmesini, sınırlı kaynakların birçok kişi tarafından yönetilmek istenmesine bağlayan Prof. Dr. Falk, \"Kaynaklar sınırlı ve farklı gruplar, söz konusu kaynaklar ve ekonomik varlıklar üzerinde kontrol sağlamak istiyor\" dedi ve ekledi:





\"Bu durum din, dil, ırk, statü gibi ayrıştırıcılarla insanlar arasında kaynakların kontrolü üzerinde ve kimin saygı göreceği konusunda yarış ortaya çıkarıyor. Bu yarışta insan doğasında köklü bir sorundur. Bu soruna çözüm yok aslında, bazı insanlar diğerlerine göre daha baskın. Çekingen insanların kontrolü sağlamak için çeşitli durumlarda baskın insanlarla mücadele etmesi devrimsel başarılar ortaya çıkarıyor. İnsan doğasında tekrar eden kültürel, çevresel ve ekonomik kontrole sahip olma isteği sebebiyle çözüm bulunamıyor.\"





\"İslamafobi\'nin en bariz örneği, Trump yönetimidir\"





Batı egemenliğinin yüceltilmesiyle son zamanlarda İslamfobi\'nin ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Falk, \"1978\'deki İran Devrimi\'nin etkisi Marksizm yerine İslam\'a dönmenin daha güvenilir olduğunu gösterdi. Ulusal ve uluslararası olmak üzere topluma yön verme isteği batıda dinler arası bir rekabete dönüştü. Özellikle ABD, batıda İslam\'ı, Hıristiyanlığın kötü bir zıttı olarak görme eğilimi baş gösterdi. Politik liderler, dini toplumu yönetmek için kullanabilecekleri bir araç haline getirdi. İslamafobik yaklaşımının en bariz örneğini maalesef şu an ABD\'de Donald Trump yönetimi ile görüyoruz\" dedi.





\"Trump ülkeyi satranç yerine poker oynar gibi yönetiyor\"





Dünyadaki en bariz tehlikenin olası nükleer savaş olduğunu düşünen ve Trump yönetimini eleştiren Prof. Dr. Falk, \"Trump\'ın sürekli olarak başka liderlerle çatışmaya girmesi ve uluslararası politikaları satranç yerine, poker oyunuymuşçasına yönetmeye çalışması, devamlı blöf yapması, bir yerden sonra söz konusu blöfün görülme korkusunu ortaya çıkarıyor. Daha önce herkesin tesadüf eseri ortaya çıktığını düşündüğü fakat aslında bilinçli olarak çıkarılan 1. Dünya Savaşı gibi bir çatışmanın en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum\" dedi.





\"İklim değişikliği önlenemezse bedeli ağır olacaktır\"





Dünya için küresel ısınma ve iklim değişikliğini de tehlike olarak gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Falk, \"Yönetimler söz konusu tehlikelere karşı bir yaptırım kararına varmadıkça bunun bedeli geri dönülemez bir şekilde ağır olacaktır. Bu yüzden iklim değişikliği endişelerini de nükleer savaş tehlikesiyle eşit görüyorum. Öncelikle iklim değişikliği üzerine çalışmalar yapan bilim insanlarını dinlemeliyiz. İkincisi ise özellikle ABD başta olmak üzere bütün ülkelerin Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'nın maddelerini yerine getirmesi gerekiyor\" diye konuştu.





Prof. Richard Falk kimdir?





Uzun yıllar Princeton Üniversitesi’nde Uluslararası Hukuk dersleri veren Prof. Richard Falk, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, altı yıllık bir dönem için, \"1967\'den Beri İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları Durumu\" konusunda özel raportör olarak atandı. Richard Falk çeşitli akademik konularda onlarca kitabın yazarı ve editörüdür. (Fotoğraf-Görüntü)