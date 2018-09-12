T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Reyhanlı saldırının faili Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi

ANKARA (DHA) - MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi

12 Eylül 2018 17:57

ANKARA (DHA) - MİT tarafından Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanıp Türkiye\'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne getirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAMİTSuriye LazkiyeTürkiyeReyhanlıYusuf NazikEmniyet Genel Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24