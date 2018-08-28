(Görüntülü) Restoranda yangın paniği

GAZİANTEP(DHA) GAZİANTEP\'te bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralanın olmadığı yangında büyük çapta hasar meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi\'nde 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, büyüyünce itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, restoranda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Apartman sakinleri ise tepki göstererek bina altındaki restoranların kapatılmasını istedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.