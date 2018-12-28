(Görüntülü) Restoranda 3 kişiyi soyup darp ettiği iddia edilen polise 34 yıla kadar hapis istendi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY\'de 1,5 ay önce bir restoranda 3 kişinin üstünü aradıktan sonra darp edip bir kişinin de parasını aldığı iddia edilen tutuklu polis memuru C.D.A. (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, polis memuru C.D.A. hakkında \"Başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma\", \"Kişilerin huzur ve sükununu bozma\", \"Basit yaralama\", \"Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme\", \"Suçu bildirmeme\" ve \"Eziyet etme\" suçlarından toplam 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polis memuru önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bakırköy\'de 18 Kasım\'da meydana gelen olay iddianameye göre şöyle oldu: Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru C.D.A., Bakırköy İstanbul Caddesi üzerinde bir restorana gitti. C.D.A. restoran sahibi Ü.A.\'ya polis tanıtım kartını gösterdi ve operasyon yapacağını söyledi. Bir masaya oturan C.D.A., E.B., (20) K.K.A.(20) ve T.T.B.\'yi (20) gözetlemeye başladı. Ardından E.B., K.K.A ve T.T.B.\'nin yanına giden C.D.A. polis kartını göstererek, E.B., K.K.A ve T.T.B.\'yi restoranın boş olan alt katına indirdi ve \'Malları çıkarın\' dedi. C.D.A., E.B.,K.K.A ve T.T.B.\'nin uyuşturucu satıcısı olduğunu ve üzerilerinde bulunduğunu iddia ettiği uyuşturucuyu çıkarmalarını istedi. E.B., K.K.A ve T.T.B. ise \'Üzerimizde uyuşturucu yok\' dedi. Bunun üzerine polis memuru C.D.A., E.B.,K.K.A ve T.T.B.\'yı tek tek dövdü ve soyunmalarını istedi. E.B.,K.K.A ve T.T.B. de sadece kilotları kalacak şekilde soyundu. POLİS MEMURUNUN 500 TL\'Yİ DE YAĞMALADIĞI İDDİA EDİLDİ Üzerinde bir miktar uyuşturucu çıkan K.K.A., uyuşturucuyu polis memuru C.D.A\'ya verdi. Ardından E.B.,K.K.A ve T.T.B. üzerlerini giyindi. T.T.B ve E.B. olay yerinden polis memuru C.D.A.\'nın izniyle ayrıldı. Polis memuru C.D.A., K.K.A.\'ya \"Bundan sonra benim muhbirim olacaksın, uyuşturucu maddesi ele başlarının adını bana vereceksin!\" şeklinde tembihlerde bulundu. Polis memuru C.D.A., K.K.A\'nın üzerinden çıkan 500 TL\'yi de kendi cebine koydu. Polis memuru C.D.A., K.K.A.\'yı serbest bıraktı ve K.K.A.\'nın üzerinden ele geçirdiği uyuşturucu maddeyi de yok etti. POLİSİN, ŞİKAYETÇİLERİ ÇIRILÇIPLAK SOYARAK EZİYETTE BULUNDUĞU BELİRTİLDİ E.B.,K.K.A ve T.T.B. de olayın ardından polis memuru C.D.A.\'dan şikayetçi oldu. Polis memuru C.D.A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede şüpheli C.D.A.\'nın polis memuru olduğunu ancak olay esnasında görevli olmadığını, şüpheli C.D.A.\'nın Ü.A.\'ya ait restorana giderek iş yerinde kargaşaya sebebiyet verdiğini, Ü.A.\'nın huzur ve sükununu bozduğu belirtildi. İddianamede, polis memurunun 3 şikayetçiyi darp ettiği, K.K.A.\'ya yönelik darp eyleminin yağmaya yönelik olduğu, diğer şikayetçiler E.B. ve T.T.B. karşı olan darp eyleminin yaralamaya yönelik olduğu kaydedildi. Şüpheli C.D.A.\'nın uyuşturucu maddeyi ilgili birimlere teslim etmeyerek yok ettiği, suç delili olan uyuşturucu maddeyi yok etmesinin delil karartma mahiyetinde olduğu ifade edildi. İddianamede, K.K.A.\'nın üzerinden çıkan uyuşturucuyu ilgili birimlere bildirmeyerek şüphelinin suç bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği kaydedildi. Şüpheli C.D.A.\'nın şikayetçileri çırılçıplak soyarak eziyette bulunduğu, 500 TL\'yi de alarak yağma suçunu işlediği kaydedildi. POLİS MEMURUNA 6 SUÇTAN CEZA İSTENDİ İddianamede polis memuru şüpheli C.D.A.\'nın \"Başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak süretiyle yağma\", \"Kişilerin huzur ve sukununu bozma\",\"Basit yaralama\", \"Suç delillerini yok etme gizlme veya değiştirme\", \"Suçu bildirmeme\" ve \"Eziyet etme\" suçlarından 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli polis memuru önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. POLİS\'İN EMNİYET İFADESİ: BİRKAÇ TOKAT ATTIM Polis memuru C.D.A. emniyette verdiği ifadesinde amcasının oğlunun uyuşturucu kullandığını bu nedenle uyuşturucuyla mücadele konusunda daha kararlı hale geldiğini söyleyerek şunları söylemişti: \"Daha önce kendisini uyuşturucu madde satarken gördüğüm K.K.A\'yı iki şahısla restorana girerken gördüm. İş yeri yetkilisine polis kimliğimi gösterip şahıslar üzerinde üst araması yapacağımı söyledim.Yetkili kişi, polis kimliğimi görünce izin verdi. Şahısların yanına gidip polis kimliğimi gösterdim ve \'Benimle aşağı gelebilir misiniz?\' dedim. K.K.A\'ya \'Seni bir aydır takip ediyorum, kuzenime de uyuşturucu sattığını biliyorum\' dedim. \'Ben içiciyim ama satmıyorum\' dedi. \'Daha önce gördüğümde hep iç çamaşırından çıkarıp satıyordun üstünü çıkar\' dediğimde \'Ne istersen yaparım abi, muhbirin olurum ne kadar para istersen de veririm\' dedi. Bu lafına çok kızdım. Bana açık açık rüşvet teklif ettiği hem de kuzenime de uyuşturucu satmasından dolayı oluşan kinimle şahsa birkaç tokat attım. Yanında bulunan arkadaşı da müdahale etmeye çalışınca istemeyerek de olsa ona da tokat attım. K.K.A ısrarla satmadığını söyleyince sinirim daha da arttı, kendimi kaybederek şahsa vurduğum sırada yalpalayarak yere düştüm. Uyuşturucu maddeyi bulabilmek için soyunmasını istedim. Hepsi soyundu. K.K.A. neresinden çıkardığını tam olarak göremediğim içerisinde uyuşturucu maddeyi çoraba benzer bir bez parçası içerisinde gördüm. K.K.A. bunları bana gösterdi. Uyuşturucu satanlar hakkında yardımcı olacağını söyledi. Ben de şahıslar hakkında işlem yapmamaya karar verdim. E.C.B. ve T.T.B.\'yi gönderdim. K.K.A ile sokağa çıkıp yürüdüm. Uyuşturucu maddeleri elimle ufalayıp ayağımın altında ezdim. Yürüme esnasında kendisinden kesinlikle 500 TL almadım. O gece alkollü değildim. Tamamen görevim icabı mesleğimi icra etme amaçlı bir girişimde bulundum. Şahıslara insanlık, abilik yaptığımı düşündüğüm sırada onların bana rüşvet teklif etmelerine kızarak kendilerine bir kaç tokat attım. Şahsın para aldığım yönündeki çelişkili beyanları asılsızdır.\"