(Görüntülü) Restoran olacak uçağı görünce düştüğünü sandılar,

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde uçuş ömrünü tamamlayan \'Airbus A340\' tipi yolcu uçağı, restoran kafe dönüştürülmek üzere ilçeye getirilerek montajı tamamlandı. Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci gece 14 TIR\'la getirilen uçak parçalarını gören vatandaşların ilçeye uçak düştüğünü sanarak kendisini aradıklarını belirterek, uçak restoranın ilgi göreceğini söyledi. Çayırova Belediyesi\'nce, Şekerpınar Mahallesi\'nde 14 bin metrekare alan içerisinde \'Uçak Park\' adı altında sosyal yaşam merkezi oluşturuyor. Park içerisine uçuş ömrü sona eren 300 yolcu kapasiteli \'Airbus A340\' tipi yolcu uçağı İstanbul\'dan parçalar halinde getirilerek montajı tamamlandı. Yaklaşık 3 ay sonra açılacak parkta ayrıca alışveriş merkezleri, park alanları da yer alacak. UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ SANDILAR Uçağın parçalarını gören vatandaşların ilçeye uçak düştüğünü sandıklarını söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Uçağımız buraya çok zor şartlarda geldi. Büyük bir uçak ve 14 TIR ile parçaları getirildi. Hatta bu uçağı buraya getirirken gece saat 02.00\'da vatandaşlarımızdan bir tanesi panik içerisinde beni arayarak \'Sayın başkanım, Şekerpınar\'a uçak düştü\' dedi. Bende telaşlanarak hemen sordurdum. Meğerse bizim getirdiğimiz uçaktan bahsediyormuş. Ayrıca ilçede birçok vatandaş da parçaları görünce uçağın düştüğünü zannetmiş. Uçağı buraya parçalar halinde getirdik ve yaklaşık 2 ay birleştirme işiyle uğraştık. Kısa bir süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. 14 BİN METREKARELİK ALAN İÇERİSİNE YAPILIYOR Demirce uçak restoran kafenin bulunacağı alanın bölgeye büyük değişiklik sağlayacağını belirterek, Şekerpınar bölgemiz, sanayi ağırlıklı bir bölge ve burada yaşam alanı genellikle az. Onun için biz de burada böyle bir değişiklik düşündük. Sosyal tesisler yaşam alanları yapıyoruz ama böyle bir konseptin farklı olacağını düşündük ve böyle bir şey yaptık. 300 kişilik bir A340 uçağı aldık bu uçağın içini kafeterya, etrafında da dükkanlar, çarşılar yaparak bir yaşam alanı oluşturma gayemiz var. Dekorun oluşması, sahanın oluşması baya bir zaman alıyor ama bittiği zaman da insanların gelip çay içebileceği, yemek yiyebileceği değişik konseptte bir yaşam merkezi haline getireceğiz. İçerisinde 25-30 civarında dükkanımız olacak, parklarımız olacak. Burası yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor, baya geniş bir alanımız var. Güzel bir proje olacağını umuyoruz. diye konuştu. \'İSTANBUL\'DAN DA GELEN OLACAK\' Demirci ilçelerinin İstanbul ile sınırda olduğunu ve uçak kafein sınıra yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu Biz bölge itibariyle ulaşım güzergahlarının tam merkezindeyiz, burası büyük şirketlerin bulunduğu bir alan. Bu bölge zaten sabah ve akşam saatleri itibariyle de ciddi yoğunluk yaşıyor. 10 bin servis aracının girdiği bir bölgeden bahsediyoruz. Beyaz yakasıyla, mavi yakasıyla, çalışanıyla beraber İstanbul\'a entegre olmuş bir ilçeyiz. Bu kadar insanın olduğu bir yerde de yaşam alanlarını oluşturmak zorundayız. Bu sadece yapmış olduğumuz projelerden bir tanesi. Burası zaten bir cazibe merkezi , sanayinin göbeği burası. Emin olun İstanbul bizden çok daha iyi biliyordur bizim bölgemizi, sınır olarak da baktığınız zaman İstanbul\'un içindeyiz zaten. Eminim İstanbul\'dan da çok sayıda vatandaş uçağımıza gelecektir.