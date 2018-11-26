(Görüntülü) Resim öğretmeni sokak kedileri için damacanadan mama kabı yaptı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Karabağlar\'daki Eserkent Ortaokulu’nda geçen sene öğrencileriyle birlikte sokak hayvanları için tasarladığı kedi evlerinden oluşan sergi açan resim öğretmeni Şeyda Yılmaz, bu kez kuru mamaların ıslanmaması ve sokak kedilerinin rahatça yiyebilmeleri için plastik damacanalardan kaplar yaptı. Okul bahçesine yerleştirilen mama kapları sosyal medyada ilgi gördü.



Geçen yıl aralık ayında öğrencileri ile birlikte sokak hayvanlarına küçük kedi barınakları yaparak bir sergi açan Yılmaz, yaptığı çalışmalar sayesinde öğrencilerin sokak hayvanlarına karşı olan davranışlarında birçok olumlu gelişmenin olduğunu belirtti.



SOKAK KEDİLERİ İÇİN PRATİK BESLENME



Kendi evinin çevresindeki yavru ve yaralı kedilere evinde bakıp sosyal medya üzerinden sahiplendiren resim öğretmeni Şeyda Yılmaz, şunları söyledi:



\"Her şey kızımın eve bir kedi almayı istemesiyle başladı. O kediden sonra farkındalığım çok arttı. Sokağa çıktığımda gözüm hep kedilerde olmaya başladı. Nasıl beslenebilirler, bunun için neler yapabiliriz diye düşündüm. İlk önce okuldan başladım, çocuklarla beraber kedi barınakları sergisi açtık. Sonra mama almaya başladım. Bazen kaplara kendim koydum bazen çocukları görevlendirdim. Çocuklar çok fazla mama koyuyorlardı, mamalar yağmurdan ıslanıyordu. Bu soruna pratik bir çözüm bulmaya çalışırken, aklıma bu geldi. Plastik damacananın alt kısmını diktörtgen şeklinde kestim, damacananın içine konulan kuru mamalar çekmece gibi burada birikiyor. Hayvanlar kolaylıkla yiyebiliyor. Yağmurdan ıslanmamaları için de ağız kısımlarına şemsiye koyduk. Tasarımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştım. Ben bunun bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmüyordum. Birçok insana ulaştı. İnsanlar aynısını yapıp bana fotoğraflar, mesajlar atıyorlar. Bunlar beni çok mutlu etti. Bu çevrede bulunan 2-3 senedir beslediğimiz bütün kediler damacanaların yerini öğrendiler ve sürekli mama yemeye geliyorlar.\"



ÇOCUKLARIN DUYARLILIKLARI ARTTI



Barınak projesini yapmadan önce çocukların okulun bahçesine gelen kedilere ve köpeklere karşı kötü davranış sergilediklerini ifade eden Yılmaz, \"Barınak sergisiyle birlikte öğrencilerle bu konularla ilgili çok fazla konuştum. Kötü davranışlar gittikçe azaldı ve şimdi hepsi çok duyarlı. Geçen gün bir baktım, bir öğrenci kocaman bir kediyi omzuna almış derse götürüyor. Öğle aralarında sandviçleriyle kedileri besliyorlar. Özellikle bu dönemin gençleri hayvan sevgisiyle dolu. Geçmiş zamanlarla kıyaslıyorum ve sosyal medyada görüyorum, çok güzel gençlerimiz var. Hepsi elindeki imkanlarla, harçlıklarıyla sokak hayvanlarını besliyorlar. Umarım ülkemiz hayvana şiddet konusunda daha duyarlı olur\" diye konuştu.



Karabağlar Eserkent Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Baran Yomak (12) ise mama kaplarıyla ilgili konuşarak, \"Öğretmenimizin yaptığı kaplar sayesinde mahalledeki bütün kediler karnını doyurabiliyor. Ben de tenefüslerde çıkıp yem koyuyorum. Kedileri çok seviyorum\" dedi. Öğrencilerden Ezgi Bağış (12) da \"Öncelikle kedileri çok severim. Onları hep besliyorum. Öğretmenim çok güzel bir şey yaptı. Hep haberlerde kedilere zarar verdiklerini görüyorum. Bu yüzden çok üzülüyorum. Bir tane sokak kedisi sahiplenmek çok isterdim\" diye konuştu.



