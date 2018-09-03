(Görüntülü) Rektör, öğrencileri otogarda karşılayıp, makamında ağırladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, üniversite kaydını yaptırmak için kente gelen öğrencileri otogarda karşılayıp, makamında ağırladı. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Rektör Danışmanı, Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Kılınç, üniversite kaydını yaptırmak üzere Burdur\'a saat 06.30\'da gelen öğrencileri Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde karşıladı. Rektör Korkmaz, otogarda bir süre sohbet ettiği öğrenciler ile ailelerini İstiklal yerleşkesindeki makamında ağırladı ve birlikte kahvaltı yaptı. Rektör Korkmaz, öğrencileri heyecan ve sevinç içinde otogarda karşıladıklarını belirterek, \"Bugün üniversitemizin kayıtlarının başladığı günde büyük bir heyecan ve sevinç içerisindeyiz. 4 yıldır devam ettirdiğimiz bir uygulamayla öğrencilerimizi otogarda karşılıyoruz. Bu şu açıdan önemli, bir yerden bir yere giden insanlar oraya ilk vardıklarında bir yabancılık çekerler. Biz öğrencilerimizi otobüsten indikleri anda karşılıyoruz. Bu bütün yıl süren bir uygulama\" dedi. \'34- 35 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞACAĞIZ\' Sağlık Kültür Daire Başkanlığı\'nın uygulamasıyla sabah mesainin başladığı saate kadar kampüse ya da ilçelere gidecek öğrencilerin transferlerinin gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Korkmaz, uygulamadan öğrencilerin ailelerinin memnuniyet duyduğunu vurguladı. MAKÜ\'nün bu sene yerleştirmelerde başarılı dönem geçirdiğini de kaydeden Korkmaz, \"Üniversitemiz hemen hemen her yıl gelişme trendini artırıyor. İlk yerleştirmelerde 9 bin olan kontenjanımızın yüzde 80\'den fazlası doldu. 7 binin üzerinde yerleştirme var. Ek yerleştirmelerle bu sayının çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. İl bazında 34- 35 bin öğrenciye ulaşacağız\" diye konuştu. Kayıt için Burdur\'a gelen öğrenciler ve aileleri de böyle uygulamayla karşılaşmayı beklemediklerini belirterek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.