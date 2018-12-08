(Görüntülü) Rekor eroin operasyonunun şüphelileri adliyede

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN\'da geçen Çarşamba günü TIR\'da ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Çarşamba günü Erzincan-Erzurum Karayolu Akyazı Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları TIR\'da, sakatatların arasına gizlenmiş 1 ton 271 kilo eroin ele geçirdi. Türkiye\'de tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki eroinle ilgili TIR sürücüsü ile araçta bulunun 2 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişi de Van\'da gözaltına alınarak Erzincan\'a getirildi. Aralarında eroini gönderdiği değerlendiren iş adamı A.E.\'nin de bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından, bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi.