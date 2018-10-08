T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Reklam tabelasıyla birlikte kamyonetten düşerek yaralandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, reklam tabelası taşıyan kamyonetin kasasından tabelayla birlikte düşerek yaralandı

08 Ekim 2018 23:57

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, reklam tabelası taşıyan kamyonetin kasasından tabelayla birlikte düşerek yaralandı. Tabelanın altında kalan vatandaş, diğer sürücüler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Olay, mobese kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesinden geçen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki Türk Telekom Köprülü Kavşağı\'nda meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü reklam tabelasını tutan bir kişi, dengesini yitirdi. Kimliği öğrenilemeyen vatandaş, tabelayla birlikte kamyonetten düştü. Tabelanın altında kalarak yaralanan vatandaşı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Yaralı, tabelanın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı mobese kamerasına yansıdı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRKayapınarTabelanınOlayMerkez KayapınarDiyarbakırŞanlıurfaTürk Telekom Köprülü KavşağıKimliğiYaralı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24