T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Ramazan ekmeğini imece usulü hazırlıyorlar

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Soğucak köyünde yaşayan kadınlar, ramazan ayı için imece usulü tandır ekmeği pişiriyor

15 Mayıs 2018 17:14

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Soğucak köyünde yaşayan kadınlar, ramazan ayı için imece usulü tandır ekmeği pişiriyor. Merkeze bağlı Soğucak köyünde kadınlar, ramazanda sıcak tandır başında ekmek pişirmenin zor olması nedeniyle el birliğiyle tandır ekmeklerini hazırladı. İmece usulü ekmek pişirmenin kolay olduğunu söyleyen kadınlar, damak alışkanlığı nedeniyle herkesin tandır ekmeğini tercih ettiğini belirtti. Tandır ekmeğinin daha sağlıklı olduğunu ifade eden kadınlar, ramazan gelmeden her evin ekmeğini pişirdiklerini söyledi. Pişirlen ekmekleri bayatlamaması için buzdolabında muhafaza ettiklerini anlatan Fikriye Polat, \"Ramazan ayında alev topuna dönen tandırda ekmek pişirmek çok zor. Bu nedenle köydeki kadınlar bir araya gelip her gün bir kişinin ramazan ayı boyunca tüketeceği ekmeği hazır hale getiriyoruz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eser AYDIN MUŞ DHA MUŞ SoğucakMerkezeSoğucakTandırPişirlenFikriye PolatBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24