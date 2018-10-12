T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (8)

BRUNSON CEZAVİ KAMPÜSÜ'NE GETİRİLDİ İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkarılmak üzere evinden çıkarıla

12 Ekim 2018 12:33

BRUNSON CEZAVİ KAMPÜSÜ\'NE GETİRİLDİ İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4\'üncü kez hakim karşısına çıkarılmak üzere evinden çıkarılarak duruşmanın yapılacağı Aliağa Cezaevi Kampüsü\'ne getirildi. Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma 09.30\'da başlayacak. Haber: Mehmet CANDAN - Taylan YILDIRIM / İZMİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BRUNSON CEZAVİ KAMPÜSÜ GETİRİLDİ İzmirFETÖPKKABDAndrew Craig BrunsonAliağa Cezaevi KampüsüRahip BrunsonDuruşmaHaber Mehmet CANDANTaylan YILDIRIM
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24