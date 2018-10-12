(Görüntülü) Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (5)

BRUNSON CEZAVİ KAMPÜSÜ\'NE GETİRİLDİ İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4\'üncü kez hakim karşısına çıkarılmak üzere evinden çıkarılarak duruşmanın yapılacağı Aliağa Cezaevi Kampüsü\'ne getirildi. Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma 09.30\'da başlayacak. Haber: Mehmet CANDAN - Taylan YILDIRIM / İZMİR,(DHA)