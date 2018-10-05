(Görüntülü) Radoslav Latal: "Fenerbahçe ciddi baskı kurdu"

\"Gruptan çıkacak ikinci takım Fenerbahçe ya da Anderlecht olur\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA)





UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe\'ye 2-0 yenilen Spartak Trnava\'nın teknik direktörü Radoslav Latal karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mağlubiyeti yorumladı.



Son zamanlarda deplasmanlarda puan alamadıklarını ve Fenerbahçe\'nin çok iyi baskı kurduğunu belirten Latal, \"Bizim için çok iyi tecrübe oldu. Zaten son zamanlarda deplasmanda çok iyi sonuçlar alamıyorduk. Rakibin ciddi baskısı vardı. Top tutup pas yapmamız lazımdı. Ayağımızda topu tutamadık ve rakibe kaptırdık. Bence ilk yarı ikinci yarıdan kötü oynadık. İkinci yarıda top yapmaya başladık ve pozisyon bulduk. Biraz canlanmışken bir hatadan gol yedik. Golün sonrasında pozisyonumuz vardı. İyi oynadık ve kontradan birkaç pozisyon yakaladık. Ceza sahasına kadar gelip, şanssız şekilde kaptırdık ve geri dönüşü gol oldu. İkinci golden sonra maçı çevirmemiz zordu. Çok önemli tecrübe oldu. Bundan sonrasında maçlarda durumu düzeltip iyi skorlar almaya çalışacağız\" dedi.



\"GRUPTAN ÇIKACAK İKİNCİ TAKIM FENERBAHÇE YA DA ANDERLECHT OLUR\"



Zagreb\'in gruptan çıkmak için avantajlı olduğunu belirten Latal, ikinci takımın ise Anderlecht\'in ya da Fenerbahçe\'nin olacağını dile getirerek, \"Şu anda maçların başındayız ama Zagreb, Anderlecht\'i yendi. 2 maçta 6 puan aldı. Onlar neredeyse gruptan çıktı gibi ve moralleri yerinde. Anderlecht ise kriz yaşıyor. Bu gruptan çıkacak diğer takım Fenerbahçe-Anderlecht maçından sonra belli olur\" açıklamasını yaptı.